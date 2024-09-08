https://ria.ru/20240908/draka-1971364497.html

На Кубани задержали более 40 участников массовой драки

На Кубани задержали более 40 участников массовой драки - РИА Новости, 08.09.2024

На Кубани задержали более 40 участников массовой драки

На Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:56

2024-09-08T09:56

2024-09-08T10:14

происшествия

северский район

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. На Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен, 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства", — отметили в ведомстве. Уточняется, что конфликт произошел между местными жителями. Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.Видео с потасовкой опубликовали в соцсетях в субботу. По предварительным данным полиции, конфликт завязался из-за девушки недалеко от местного Дома культуры, В районной администрации Северского района пояснили, что никто не пострадал, следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20240903/anapa-1970314176.html

https://ria.ru/20240907/zaderzhanie-1971203388.html

северский район

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, северский район, россия, краснодарский край