На Кубани задержали более 40 участников массовой драки
В краснодарском поселке Афипский задержали более 40 участников массовой драки
© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. На Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
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"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен, 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства", — отметили в ведомстве.
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Уточняется, что конфликт произошел между местными жителями.
Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.
© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
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© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
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Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
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Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
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Видео с потасовкой опубликовали в соцсетях в субботу. По предварительным данным полиции, конфликт завязался из-за девушки недалеко от местного Дома культуры, В районной администрации Северского района пояснили, что никто не пострадал, следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".