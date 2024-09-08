Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали более 40 участников массовой драки - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 08.09.2024 (обновлено: 10:14 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/draka-1971364497.html
На Кубани задержали более 40 участников массовой драки
На Кубани задержали более 40 участников массовой драки - РИА Новости, 08.09.2024
На Кубани задержали более 40 участников массовой драки
На Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:56
2024-09-08T10:14
происшествия
северский район
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971360478_0:185:450:438_1920x0_80_0_0_a71608827dbecf350682945dcc11ef6e.jpg
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. На Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен, 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства", — отметили в ведомстве. Уточняется, что конфликт произошел между местными жителями. Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.Видео с потасовкой опубликовали в соцсетях в субботу. По предварительным данным полиции, конфликт завязался из-за девушки недалеко от местного Дома культуры, В районной администрации Северского района пояснили, что никто не пострадал, следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20240903/anapa-1970314176.html
https://ria.ru/20240907/zaderzhanie-1971203388.html
северский район
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971360478_0:218:450:556_1920x0_80_0_0_968deff196680e11ae30e781a8fa8cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Северский район, Россия, Краснодарский край
На Кубани задержали более 40 участников массовой драки

В краснодарском поселке Афипский задержали более 40 участников массовой драки

© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 сен – РИА Новости. На Кубани задержали более 40 участников массовой драки, которая произошла в ночь на субботу в поселке Афипский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
«
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен, 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства", — отметили в ведомстве.
Один из участников массовой потасовки в Анапе в отделе полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Анапе задержали одного из участников массовой драки с аниматорами
3 сентября, 17:01
Уточняется, что конфликт произошел между местными жителями.
Расследование находится на контроле у прокуратуры Краснодарского края.
© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
1 из 2
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Видео с потасовкой опубликовали в соцсетях в субботу. По предварительным данным полиции, конфликт завязался из-за девушки недалеко от местного Дома культуры, В районной администрации Северского района пояснили, что никто не пострадал, следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве мужчины
Вчера, 01:19
 
ПроисшествияСеверский районРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала