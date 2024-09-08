https://ria.ru/20240908/draka-1971338970.html
В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка
В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка - РИА Новости, 08.09.2024
В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка
В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка из-за девушки, сообщил Telegram-канал администрации Северского района Кубани. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T01:19
2024-09-08T01:19
2024-09-08T09:58
происшествия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка из-за девушки, сообщил Telegram-канал администрации Северского района Кубани. "По информации правоохранительных органов, конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки. После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена", — уточнили власти. Там добавили, что сейчас все разошлись.Никто из участников конфликта не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало. В администрации подчеркнули, что информации о серьезных травмах среди участников драки нет. Полиция зафиксировала активных участников конфликта, в воскресенье всех их опросят, по результатам примут процессуальное решение, добавили в администрации.В Telegram-каналах ранее появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20240907/krasnodar-1971285222.html
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происшествия, северский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Северский район, Краснодарский край, Россия
В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка
В Краснодарском крае произошла массовая драка из-за девушки
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка из-за девушки, сообщил Telegram-канал
администрации Северского района Кубани.
"По информации правоохранительных органов, конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки. После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена", — уточнили власти.
Там добавили, что сейчас все разошлись.
Никто из участников конфликта не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало. В администрации подчеркнули, что информации о серьезных травмах среди участников драки нет.
Полиция зафиксировала активных участников конфликта, в воскресенье всех их опросят, по результатам примут процессуальное решение, добавили в администрации.
В Telegram-каналах ранее появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае
.