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В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса - РИА Новости, 08.09.2024
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13:07 08.09.2024 (обновлено: 13:13 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/donetsk-1971395590.html
В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса
В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса - РИА Новости, 08.09.2024
В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса
В Донецке у мемориального комплекса посвященного освобождению от немецко-фашистских захватчиков "Твоим освободителям, Донбасс" прошла церемония возложения... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:07
2024-09-08T13:13
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молодая гвардия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. В Донецке у мемориального комплекса посвященного освобождению от немецко-фашистских захватчиков "Твоим освободителям, Донбасс" прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса, об этом журналистам рассказал руководитель "Молодой гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский. "Сегодня день освобождения Донбасса. И сегодня ребята из молодой гвардии пришли к мемориалу "Твоим освободителям, Донбасс", чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы сейчас мы могли жить мирно", - сказал Добровольский. Офицеры Следственного комитета России также приняли участие в церемонии возложения цветов у мемориального комплекса. "Сотрудники Следственного комитета России совместно с общественным движением "Молодая гвардия" прибыли сегодня для возложения цветов у памятника "Твоим освободителям, Донбасс". Ведь больше восьмидесяти лет назад защитники Донбасса оберегали эту землю от немецко-фашистских захватчиков так же, как это происходит и сейчас. И это необходимо чтить и помнить, ведь если мы не будем помнить о прошлом, у нас не будет и будущего", - отметил представитель СК РФ. Восьмого сентября Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.
https://ria.ru/20230908/arkhivy-1894866016.html
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Возложение цветов к мемориальному комплексу ко Дню освобождения Донбасса
В Донецке у мемориального комплекса прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса, рассказал руководитель "Молодой гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.
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донбасс, россия, донецк, молодая гвардия , единая россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Донбасс, Россия, Донецк, Молодая гвардия , Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса

В Донецке у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" возложили цветы

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. В Донецке у мемориального комплекса посвященного освобождению от немецко-фашистских захватчиков "Твоим освободителям, Донбасс" прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса, об этом журналистам рассказал руководитель "Молодой гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня день освобождения Донбасса. И сегодня ребята из молодой гвардии пришли к мемориалу "Твоим освободителям, Донбасс", чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы сейчас мы могли жить мирно", - сказал Добровольский.
Великая отечественная война 1941-1945 годов, город Сталино - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Опубликованы документы об освобождении Донбасса от гитлеровцев в 1943 году
8 сентября 2023, 00:08
Офицеры Следственного комитета России также приняли участие в церемонии возложения цветов у мемориального комплекса.
"Сотрудники Следственного комитета России совместно с общественным движением "Молодая гвардия" прибыли сегодня для возложения цветов у памятника "Твоим освободителям, Донбасс". Ведь больше восьмидесяти лет назад защитники Донбасса оберегали эту землю от немецко-фашистских захватчиков так же, как это происходит и сейчас. И это необходимо чтить и помнить, ведь если мы не будем помнить о прошлом, у нас не будет и будущего", - отметил представитель СК РФ.
Восьмого сентября Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.
Цветы в память - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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26 мая, 21:35
 
ДонбассРоссияДонецкМолодая гвардияЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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