https://ria.ru/20240908/donetsk-1971395590.html

В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса

В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса - РИА Новости, 08.09.2024

В Донецке прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса

В Донецке у мемориального комплекса посвященного освобождению от немецко-фашистских захватчиков "Твоим освободителям, Донбасс" прошла церемония возложения... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:07

2024-09-08T13:07

2024-09-08T13:13

донбасс

россия

донецк

молодая гвардия

единая россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. В Донецке у мемориального комплекса посвященного освобождению от немецко-фашистских захватчиков "Твоим освободителям, Донбасс" прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса, об этом журналистам рассказал руководитель "Молодой гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский. "Сегодня день освобождения Донбасса. И сегодня ребята из молодой гвардии пришли к мемориалу "Твоим освободителям, Донбасс", чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы сейчас мы могли жить мирно", - сказал Добровольский. Офицеры Следственного комитета России также приняли участие в церемонии возложения цветов у мемориального комплекса. "Сотрудники Следственного комитета России совместно с общественным движением "Молодая гвардия" прибыли сегодня для возложения цветов у памятника "Твоим освободителям, Донбасс". Ведь больше восьмидесяти лет назад защитники Донбасса оберегали эту землю от немецко-фашистских захватчиков так же, как это происходит и сейчас. И это необходимо чтить и помнить, ведь если мы не будем помнить о прошлом, у нас не будет и будущего", - отметил представитель СК РФ. Восьмого сентября Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск.

https://ria.ru/20230908/arkhivy-1894866016.html

https://ria.ru/20240526/pamyat-1948497158.html

донбасс

россия

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возложение цветов к мемориальному комплексу ко Дню освобождения Донбасса В Донецке у мемориального комплекса прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения Донбасса, рассказал руководитель "Молодой гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский. В этот день в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. 2024-09-08T13:07 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, россия, донецк, молодая гвардия , единая россия, следственный комитет россии (ск рф), общество