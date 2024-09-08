https://ria.ru/20240908/diplomat-1971368874.html

Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок

Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок - РИА Новости, 08.09.2024

Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок

Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:26

2024-09-08T10:26

2024-09-08T10:26

дальневосточный федеральный университет

боливия

россия

москва

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска. "Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо", - рассказал дипломат. По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии. "Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", - объяснил он. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/neft-1970917852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

дальневосточный федеральный университет, боливия, россия, москва, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)