https://ria.ru/20240908/diplomat-1971368874.html
Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок
Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок - РИА Новости, 08.09.2024
Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок
Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:26
2024-09-08T10:26
2024-09-08T10:26
дальневосточный федеральный университет
боливия
россия
москва
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600573244_0:237:1920:1317_1920x0_80_0_0_2146b6879a7f31f3e5c38902ec55e27b.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска. "Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо", - рассказал дипломат. По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии. "Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", - объяснил он. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/neft-1970917852.html
https://ria.ru/20240809/briks-1965084880.html
боливия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600573244_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_450616d8f366369272652172d2bf94f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, боливия, россия, москва, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальневосточный федеральный университет, Боливия, Россия, Москва, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок
Дипломат Родригес: Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес.
В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска.
"Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо", - рассказал дипломат.
По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии.
"Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", - объяснил он.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.