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Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок - РИА Новости, 08.09.2024
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10:26 08.09.2024
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Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок
Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок - РИА Новости, 08.09.2024
Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок
Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:26
2024-09-08T10:26
дальневосточный федеральный университет
боливия
россия
москва
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес. В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска. "Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо", - рассказал дипломат. По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии. "Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", - объяснил он. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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дальневосточный федеральный университет, боливия, россия, москва, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальневосточный федеральный университет, Боливия, Россия, Москва, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок

Дипломат Родригес: Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок

© Pixabay / connyklameth69Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Pixabay / connyklameth69
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес.
В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска.
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"Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо", - рассказал дипломат.
По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии.
"Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", - объяснил он.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Дальневосточный федеральный университетБоливияРоссияМоскваЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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