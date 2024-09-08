Рейтинг@Mail.ru
"Пускай за меня сын воюет": Киев не знает, как решить проблему дезертирства - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.09.2024 (обновлено: 09:31 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/dezertiry-1971349840.html
"Пускай за меня сын воюет": Киев не знает, как решить проблему дезертирства
"Пускай за меня сын воюет": Киев не знает, как решить проблему дезертирства - РИА Новости, 08.09.2024
"Пускай за меня сын воюет": Киев не знает, как решить проблему дезертирства
В Киеве бьют тревогу: даже те украинцы, которых стараниями главпатриотов из ТЦК удалось загнать палками на фронт, оказывается, не горят желанием воевать и, что... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:00
2024-09-08T09:31
аналитика
киев
украина
россия
верховная рада украины
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971321776_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_9edf241e1544ede023765815399225f4.jpg
В Киеве бьют тревогу: даже те украинцы, которых стараниями главпатриотов из ТЦК удалось загнать палками на фронт, оказывается, не горят желанием воевать и, что важнее, умирать за кружевные трусики, ЕС, бриллианты Зеленской и самого укродуче с истекшим сроком годности.Как пишет украинское издание "Телеграф", только за первые четыре месяца этого года против военнослужащих ВСУ зарегистрировали более 10,5 тысячи производств из-за случаев самовольного оставления частей и свыше 7,3 тысячи уголовных дел против дезертиров.Все это, подчеркнем, за четыре месяца и по официальным данным. Но реальная картина, как рассказывает этому же изданию один из украинских комбатов Роман Ковалев, представляется для Банковой куда более тревожной.&quot;Скажу о пехотных подразделениях, с которыми имею дело. В них цифра по СОЧ может приближаться к 30 процентам от общего количества личного состава&quot;, — рапортует он.На этом фоне Верховная рада была вынуждена в конце августа принять закон о декриминализации СОЧ и дезертирства для тех вэсэушников, кого впервые поймали на горячем. Теперь они вместо того, чтобы спокойно провести время до конца боевых действий за решеткой, получат возможность продолжить службу — достаточно лишь искреннего раскаяния и добровольного желания. Однако, по мнению Ковалева, такие меры едва ли позволят исправить ситуацию."Девять из десяти совершают нарушения из-за низких морально-волевых качеств. Для них понятия "служение украинскому народу", "будущее детей", "братство" мало что значат. Они говорят: "Зато я жив!" — объясняет он.На логичный вопрос о том, почему все те же девять из десяти жалуются при этом на плохих командиров, Ковалев отвечает просто — ищут себе оправдания.Но есть и те, кто не ищет. Так, по его словам, один из отказников заявил: "Пусть лучше мой сын воюет, он молодой и здоровый, а я старенький, уже не могу".Подобным образом ведут себя не только пожилые "отцы семейств", но и более подготовленные солдаты. В частности, двое разведчиков из батальона Ковалева два месяца проучились на курсах в Британии, а по возвращении заявили, что воевать не собираются.При этом меры, которые украинские власти предпринимают для борьбы с дезертирами, комбата не устраивают: "Государство демонстрирует: "Друг, отказывайся выполнять приказ, тебе ничего за это не будет!" По его словам, большинство таких "бойцов" остаются в подразделениях, ничего не делают, но их полностью содержат и выплачивают им жалованье.Вот только теперь с выплатами начинаются проблемы. Как заявила в эфире телемарафона председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, денег для бойцов нет."Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — сообщила она.За бюджет, конечно, проголосуют. И деньги на первый раз найдут. Вот только украинскую экономику через мясорубку назад уже не провернуть. Формальные признаки государства Украина сохраняет лишь до тех пор, пока на то остается воля ее западных спонсоров.Не будет этой самой воли — не будет и денег. Не будет денег — не будет и снабжения армии, не будет и солдатских жалований. Уже сейчас каждый третий вэсэушник стремится уступить место подвигу своему более свидомому сослуживцу. Что будет, когда умирать за актера, старательно изображающего из себя президента, придется бесплатно — вопрос риторический.И все бы хорошо, вот только Запад пока не горит желанием урезать финансирование своей послушной марионетки. И до выборов в Соединенных Штатах перемен в этой части не предвидится. Да и после голосования полагаться на них не стоит.А значит, остается одно. Пока украинцы боятся тэцэкашников больше, чем встречи с российской армией. Но у России есть все средства, чтобы это исправить.
https://ria.ru/20240908/raspad-1971348085.html
https://ria.ru/20240908/proval-1971341478.html
https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971321776_50:0:834:588_1920x0_80_0_0_f15691d0955e1d80cdd60bfc34bb791d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, киев, украина, россия, верховная рада украины, евросоюз, вооруженные силы украины
Аналитика, Киев, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Вооруженные силы Украины

"Пускай за меня сын воюет": Киев не знает, как решить проблему дезертирства

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
В Киеве бьют тревогу: даже те украинцы, которых стараниями главпатриотов из ТЦК удалось загнать палками на фронт, оказывается, не горят желанием воевать и, что важнее, умирать за кружевные трусики, ЕС, бриллианты Зеленской и самого укродуче с истекшим сроком годности.
Как пишет украинское издание "Телеграф", только за первые четыре месяца этого года против военнослужащих ВСУ зарегистрировали более 10,5 тысячи производств из-за случаев самовольного оставления частей и свыше 7,3 тысячи уголовных дел против дезертиров.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева
06:05
Все это, подчеркнем, за четыре месяца и по официальным данным. Но реальная картина, как рассказывает этому же изданию один из украинских комбатов Роман Ковалев, представляется для Банковой куда более тревожной.
«

"Скажу о пехотных подразделениях, с которыми имею дело. В них цифра по СОЧ может приближаться к 30 процентам от общего количества личного состава", — рапортует он.

На этом фоне Верховная рада была вынуждена в конце августа принять закон о декриминализации СОЧ и дезертирства для тех вэсэушников, кого впервые поймали на горячем. Теперь они вместо того, чтобы спокойно провести время до конца боевых действий за решеткой, получат возможность продолжить службу — достаточно лишь искреннего раскаяния и добровольного желания. Однако, по мнению Ковалева, такие меры едва ли позволят исправить ситуацию.
"Девять из десяти совершают нарушения из-за низких морально-волевых качеств. Для них понятия "служение украинскому народу", "будущее детей", "братство" мало что значат. Они говорят: "Зато я жив!" — объясняет он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В США раскрыли, на что решился Зеленский из-за ситуации в Курской области
03:01
На логичный вопрос о том, почему все те же девять из десяти жалуются при этом на плохих командиров, Ковалев отвечает просто — ищут себе оправдания.
Но есть и те, кто не ищет. Так, по его словам, один из отказников заявил: "Пусть лучше мой сын воюет, он молодой и здоровый, а я старенький, уже не могу".
Подобным образом ведут себя не только пожилые "отцы семейств", но и более подготовленные солдаты. В частности, двое разведчиков из батальона Ковалева два месяца проучились на курсах в Британии, а по возвращении заявили, что воевать не собираются.
При этом меры, которые украинские власти предпринимают для борьбы с дезертирами, комбата не устраивают: "Государство демонстрирует: "Друг, отказывайся выполнять приказ, тебе ничего за это не будет!" По его словам, большинство таких "бойцов" остаются в подразделениях, ничего не делают, но их полностью содержат и выплачивают им жалованье.
Вот только теперь с выплатами начинаются проблемы. Как заявила в эфире телемарафона председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, денег для бойцов нет.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ
01:34
"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — сообщила она.
За бюджет, конечно, проголосуют. И деньги на первый раз найдут. Вот только украинскую экономику через мясорубку назад уже не провернуть. Формальные признаки государства Украина сохраняет лишь до тех пор, пока на то остается воля ее западных спонсоров.
Не будет этой самой воли — не будет и денег. Не будет денег — не будет и снабжения армии, не будет и солдатских жалований. Уже сейчас каждый третий вэсэушник стремится уступить место подвигу своему более свидомому сослуживцу. Что будет, когда умирать за актера, старательно изображающего из себя президента, придется бесплатно — вопрос риторический.
И все бы хорошо, вот только Запад пока не горит желанием урезать финансирование своей послушной марионетки. И до выборов в Соединенных Штатах перемен в этой части не предвидится. Да и после голосования полагаться на них не стоит.
А значит, остается одно. Пока украинцы боятся тэцэкашников больше, чем встречи с российской армией. Но у России есть все средства, чтобы это исправить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
 
АналитикаКиевУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала