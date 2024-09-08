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Исследование показало, на что россияне откладывают деньги - РИА Новости, 08.09.2024
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02:18 08.09.2024 (обновлено: 03:28 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/dengi-1971340849.html
Исследование показало, на что россияне откладывают деньги
Исследование показало, на что россияне откладывают деньги - РИА Новости, 08.09.2024
Исследование показало, на что россияне откладывают деньги
Деньги на ремонт или на детей откладывают по 28% россиян, чуть меньше (26%) планируют путешествовать на сбережения, 14% хотели бы взять ипотеку, свидетельствуют РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T02:18
2024-09-08T03:28
общество
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Деньги на ремонт или на детей откладывают по 28% россиян, чуть меньше (26%) планируют путешествовать на сбережения, 14% хотели бы взять ипотеку, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое проводилось для РИА Новости. "Двадцать девять процентов россиян хотели бы откладывать средства на сберегательный счет. Двадцать восемь процентов респондентов потратили бы свой заработок на ремонт. Еще 28% участников опроса в первую очередь потратили бы свои дополнительные средства на детей", — говорится в результатах опроса. По данным исследования, 26% респондентов планируют потратить сбережения на путешествия, 22% — на медицинские расходы, 17% — на технику и электронные устройства. Столько же (17%) хотели бы помочь родственникам. "На ипотеку потратили бы средства 14% россиян. Одиннадцать процентов участников исследования рассказали, что хотели бы в будущем купить недвижимость, а 8% — автомобиль. Семь процентов респондентов будут инвестировать в акции или облигации. Еще 7% потратили бы средства на первый взнос по ипотеке, а 3% — на свадьбу или семейное торжество", — уточнили в сообщении. Кроме того, 13% выбрали вариант "Другое". В нем респонденты указали, что хотят потратить деньги на развлечения и обустройство дачи. В исследовании, которое проходило с 13 по 20 августа, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.
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общество, россия
Общество, Россия
Исследование показало, на что россияне откладывают деньги

"Работа.ру": по 28% россиян откладывают деньги на ремонт или на детей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Деньги на ремонт или на детей откладывают по 28% россиян, чуть меньше (26%) планируют путешествовать на сбережения, 14% хотели бы взять ипотеку, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое проводилось для РИА Новости.
"Двадцать девять процентов россиян хотели бы откладывать средства на сберегательный счет. Двадцать восемь процентов респондентов потратили бы свой заработок на ремонт. Еще 28% участников опроса в первую очередь потратили бы свои дополнительные средства на детей", — говорится в результатах опроса.
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По данным исследования, 26% респондентов планируют потратить сбережения на путешествия, 22% — на медицинские расходы, 17% — на технику и электронные устройства. Столько же (17%) хотели бы помочь родственникам.
"На ипотеку потратили бы средства 14% россиян. Одиннадцать процентов участников исследования рассказали, что хотели бы в будущем купить недвижимость, а 8% — автомобиль. Семь процентов респондентов будут инвестировать в акции или облигации. Еще 7% потратили бы средства на первый взнос по ипотеке, а 3% — на свадьбу или семейное торжество", — уточнили в сообщении.
Кроме того, 13% выбрали вариант "Другое". В нем респонденты указали, что хотят потратить деньги на развлечения и обустройство дачи.
В исследовании, которое проходило с 13 по 20 августа, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.
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