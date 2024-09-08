https://ria.ru/20240908/demeshin-1971402283.html

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,43% голосов избирателей после обработки 0,13%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:39

2024-09-08T13:39

2024-09-08T13:44

политика

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,43% голосов избирателей после обработки 0,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место разделили Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и Роза Чемерис ("Новые люди") с одинаковым количеством голосов 14,29%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971401942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, хабаровский край, цик рф, выборы в россии — 2024