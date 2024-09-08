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Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024
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13:39 08.09.2024 (обновлено: 13:44 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/demeshin-1971402283.html
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 08.09.2024
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,43% голосов избирателей после обработки 0,13%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:39
2024-09-08T13:44
политика
хабаровский край
цик рф
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,43% голосов избирателей после обработки 0,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место разделили Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и Роза Чемерис ("Новые люди") с одинаковым количеством голосов 14,29%.
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политика, хабаровский край, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Хабаровский край, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края

Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края с 71,43 процента голосов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,43% голосов избирателей после обработки 0,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место разделили Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и Роза Чемерис ("Новые люди") с одинаковым количеством голосов 14,29%.
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