https://ria.ru/20240908/delo-1971345220.html

Топ-менеджер "Росатома" не признал вину в деле о взятке

Топ-менеджер "Росатома" не признал вину в деле о взятке - РИА Новости, 08.09.2024

Топ-менеджер "Росатома" не признал вину в деле о взятке

Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров подтвердил получение денег от бизнесмена за консультирование по исполнению контрактов, не признав вину в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T04:53

2024-09-08T04:53

2024-09-08T05:01

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров подтвердил получение денег от бизнесмена за консультирование по исполнению контрактов, не признав вину в получении взятки, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости."Предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями", — говорится в документе.Уголовное дело возбудили в конце марта. Сахарову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы арестовал его до 26 августа. По делу также проходит гендиректор компании, который обвиняется в даче взятки.Сахаров занимает должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия, россия, москва