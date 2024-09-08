https://ria.ru/20240908/delo-1971344897.html

Против рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело

Против рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело - РИА Новости, 08.09.2024

Против рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело

Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T04:21

2024-09-08T04:21

2024-09-08T07:44

происшествия

россия

моргенштерн (алишер моргенштерн)*

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что Моргенштерн* в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без специальной пометки.Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022-го. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в течение года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240906/shtraf-1971142553.html

https://ria.ru/20240906/pevitsa-1971105625.html

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происшествия, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)*