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Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ
Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ
Порядка 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести регионах России проголосовали через ДЭГ, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:14
2024-09-08T11:14
2024-09-08T11:14
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести регионах России проголосовали через ДЭГ, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что касается дистанционного электронного голосования, у нас сегодня - по состоянию на 10 утра - уже около 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести субъектах, где применяется ДЭГ", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе Единого дня голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ
Около 3,5 миллиона избирателей в 26 регионах России проголосовали через ДЭГ