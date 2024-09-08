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Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ

Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024

Порядка 3,5 миллиона избирателей в России проголосовали через ДЭГ

Порядка 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести регионах России проголосовали через ДЭГ, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:14

2024-09-08T11:14

2024-09-08T11:14

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элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести регионах России проголосовали через ДЭГ, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Что касается дистанционного электронного голосования, у нас сегодня - по состоянию на 10 утра - уже около 3,5 миллиона избирателей в двадцати шести субъектах, где применяется ДЭГ", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе Единого дня голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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Варвара Скокшина

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024