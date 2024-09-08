https://ria.ru/20240908/chibis-1971488524.html

Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов

Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024

Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,48%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:50

2024-09-08T22:50

2024-09-08T22:50

политика

мурманская область

андрей чибис

единая россия

цик рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,48% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 11,14% голосов, на третьем месте - Станислав Гонтарь от ЛДПР с 5,42%, четверку замыкает Юрий Климченко от Партии пенсионеров с 2,50% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024