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Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024
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22:50 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/chibis-1971488524.html
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,48%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:50
2024-09-08T22:50
политика
мурманская область
андрей чибис
единая россия
цик рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,48% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 11,14% голосов, на третьем месте - Станислав Гонтарь от ЛДПР с 5,42%, четверку замыкает Юрий Климченко от Партии пенсионеров с 2,50% голосов.
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политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, Единая Россия, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов

Чибис лидирует на выборах в Мурманской области после обработки 50,48% протоколов

© POOL | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© POOL
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Андрей Чибис . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,48% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 11,14% голосов, на третьем месте - Станислав Гонтарь от ЛДПР с 5,42%, четверку замыкает Юрий Климченко от Партии пенсионеров с 2,50% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаМурманская областьАндрей ЧибисЕдиная РоссияЦИК РФВыборы в России — 2024
 
 
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