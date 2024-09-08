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Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,48%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:50
2024-09-08T22:50
2024-09-08T22:50
политика
мурманская область
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,48% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Юрий Ваталин с 11,14% голосов, на третьем месте - Станислав Гонтарь от ЛДПР с 5,42%, четверку замыкает Юрий Климченко от Партии пенсионеров с 2,50% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, Единая Россия, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области с 79,21 процента голосов
Чибис лидирует на выборах в Мурманской области после обработки 50,48% протоколов