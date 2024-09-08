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Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете - РИА Новости, 08.09.2024
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Туризм
 
08:21 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/chemodany-1971354004.html
Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете
Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете - РИА Новости, 08.09.2024
Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете
Половина российских путешественников сталкивалась с проблемой побитого чемодана после путешествия, в этой связи 62% из тех, кто наслышан, но не испытывал таких... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:21
2024-09-08T08:21
туризм
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россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Половина российских путешественников сталкивалась с проблемой побитого чемодана после путешествия, в этой связи 62% из тех, кто наслышан, но не испытывал таких неприятностей, стараются не сдавать сумки в багаж, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,2 тысячи жителей России старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - рассказали в сервисе. "Другая половина россиян не сталкивалась с проблемой разбитого багажа. Это может быть связано с приобретением дополнительных услуг. Так, 38% из тех, кто ни разу не столкнулся с такой проблемой, систематически тратят деньги на упаковку сумок в аэропорту, а 62% стараются не сдавать сумки в багаж и просто выбирают ручную кладь", - рассказали аналитики. В "Купибилет" также выяснили, что есть путешественники, которые для перестраховки летают сразу с несколькими чемоданами. "Каждый седьмой россиянин (13%) летает более чем с одним чемоданом и докупает дополнительный багаж", - сообщили в сервисе.
https://ria.ru/20240112/aviabilety-1921039694.html
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новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете

Половина россиян сталкивалась с проблемой побитого чемодана при авиаперелете

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Половина российских путешественников сталкивалась с проблемой побитого чемодана после путешествия, в этой связи 62% из тех, кто наслышан, но не испытывал таких неприятностей, стараются не сдавать сумки в багаж, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,2 тысячи жителей России старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - рассказали в сервисе.
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"Другая половина россиян не сталкивалась с проблемой разбитого багажа. Это может быть связано с приобретением дополнительных услуг. Так, 38% из тех, кто ни разу не столкнулся с такой проблемой, систематически тратят деньги на упаковку сумок в аэропорту, а 62% стараются не сдавать сумки в багаж и просто выбирают ручную кладь", - рассказали аналитики.
В "Купибилет" также выяснили, что есть путешественники, которые для перестраховки летают сразу с несколькими чемоданами. "Каждый седьмой россиянин (13%) летает более чем с одним чемоданом и докупает дополнительный багаж", - сообщили в сервисе.
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