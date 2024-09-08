https://ria.ru/20240908/chemodany-1971354004.html

Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете

Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете - РИА Новости, 08.09.2024

Половина россиян сталкивалась с повреждением чемоданов при авиаперелете

Половина российских путешественников сталкивалась с проблемой побитого чемодана после путешествия, в этой связи 62% из тех, кто наслышан, но не испытывал таких... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:21

2024-09-08T08:21

2024-09-08T08:21

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Половина российских путешественников сталкивалась с проблемой побитого чемодана после путешествия, в этой связи 62% из тех, кто наслышан, но не испытывал таких неприятностей, стараются не сдавать сумки в багаж, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,2 тысячи жителей России старше 18 лет. "Половине опрошенных разбивали чемодан (50%) при перелете - при этом 15% столкнулись с такой проблемой более одного раза. Ущерб был возмещен 60%, 40% не получили компенсации", - рассказали в сервисе. "Другая половина россиян не сталкивалась с проблемой разбитого багажа. Это может быть связано с приобретением дополнительных услуг. Так, 38% из тех, кто ни разу не столкнулся с такой проблемой, систематически тратят деньги на упаковку сумок в аэропорту, а 62% стараются не сдавать сумки в багаж и просто выбирают ручную кладь", - рассказали аналитики. В "Купибилет" также выяснили, что есть путешественники, которые для перестраховки летают сразу с несколькими чемоданами. "Каждый седьмой россиянин (13%) летает более чем с одним чемоданом и докупает дополнительный багаж", - сообщили в сервисе.

https://ria.ru/20240112/aviabilety-1921039694.html

https://ria.ru/20240428/bagazh-1942958698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия