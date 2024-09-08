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Явка на выборах в Челябинской области составила 36,67 процента

Явка на выборах в Челябинской области составила 36,67 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Челябинской области составила 36,67 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 15.00 (13.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 36,67%, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:08

2024-09-08T14:08

2024-09-08T14:08

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 15.00 (13.00 мск) 8 сентября, на второй день голосования, составила 36,67%, сообщила пресс-служба облизбиркома. "В Челябинской области, по данным на 15.00 (13.00 мск) 8 сентября, 882072 избирателя приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области, что составило 36,67%", - говорится в сообщении. Явка на выборах губернатора региона в сентябре 2019 года по состоянию на 16.00 (14.00 мск) составляла 33,47% избирателей, выборы были однодневными. В Челябинской области в 2024 году 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.

https://ria.ru/20240908/krym-1971404868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, челябинская область, челябинск, алексей текслер, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024