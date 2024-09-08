Боррель намерен посетить Киев до конца своего мандата
Боррель заявил, что Украина останется приоритетом последних месяцев его работы
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина останется приоритетом последних месяцев его работы на этом посту и он рассчитывает еще раз посетить Киев до передачи своих полномочий экс-премьеру Эстонии Кае Каллас.
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"Украина была главным из приоритетов моего мандата. Сейчас, когда нахождение на этой должности подходит к концу, я будут стремиться использовать последние месяцы для развития сотрудничества и наращивания политической и военной поддержки Украине. Я также намерен посетить Украину еще раз до того, как Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, чтобы продолжить нашу общую борьбу за победу и свободу Украины", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.
Боррель постоянно выступает за наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе мирные инициативы руководства Венгрии, которая председательствует в ЕС до конца 2024 года. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для Киева от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь российской территории.