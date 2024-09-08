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Боррель намерен посетить Киев до конца своего мандата - РИА Новости, 08.09.2024
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19:51 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/borrel-1971460014.html
Боррель намерен посетить Киев до конца своего мандата
Боррель намерен посетить Киев до конца своего мандата - РИА Новости, 08.09.2024
Боррель намерен посетить Киев до конца своего мандата
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина останется приоритетом последних месяцев его работы на этом посту и он рассчитывает еще раз посетить РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:51
2024-09-08T19:51
в мире
украина
киев
эстония
жозеп боррель
кайя каллас
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина останется приоритетом последних месяцев его работы на этом посту и он рассчитывает еще раз посетить Киев до передачи своих полномочий экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. "Украина была главным из приоритетов моего мандата. Сейчас, когда нахождение на этой должности подходит к концу, я будут стремиться использовать последние месяцы для развития сотрудничества и наращивания политической и военной поддержки Украине. Я также намерен посетить Украину еще раз до того, как Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, чтобы продолжить нашу общую борьбу за победу и свободу Украины", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы. Боррель постоянно выступает за наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе мирные инициативы руководства Венгрии, которая председательствует в ЕС до конца 2024 года. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для Киева от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, киев, эстония, жозеп боррель, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Эстония, Жозеп Боррель, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
Боррель намерен посетить Киев до конца своего мандата

Боррель заявил, что Украина останется приоритетом последних месяцев его работы

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина останется приоритетом последних месяцев его работы на этом посту и он рассчитывает еще раз посетить Киев до передачи своих полномочий экс-премьеру Эстонии Кае Каллас.
«
"Украина была главным из приоритетов моего мандата. Сейчас, когда нахождение на этой должности подходит к концу, я будут стремиться использовать последние месяцы для развития сотрудничества и наращивания политической и военной поддержки Украине. Я также намерен посетить Украину еще раз до того, как Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, чтобы продолжить нашу общую борьбу за победу и свободу Украины", - написал Боррель в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.
Боррель постоянно выступает за наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада и критикует усилия по мирному урегулированию конфликта, в том числе мирные инициативы руководства Венгрии, которая председательствует в ЕС до конца 2024 года. В последнее время Боррель сконцентрировал усилия на том, чтобы добиться разрешения для Киева от западных партнеров бить поставленным оружием вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаКиевЭстонияЖозеп БоррельКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
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