https://ria.ru/20240908/bezopasnost-1971387209.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
Дежурные средства ПВО около 11.25 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:21
2024-09-08T12:21
2024-09-08T12:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.25 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Восьмого сентября текущего года около 11.25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/bespilotniki-1971373007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области