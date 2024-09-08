Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 08.09.2024 (обновлено: 10:59 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/bespilotniki-1971373007.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.09.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Дежурные средства ПВО около 9.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:56
2024-09-08T10:59
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Восьмого сентября около 09.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971369660.html
курская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Происшествия
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника

ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Карта военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого сентября около 09.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала