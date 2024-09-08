https://ria.ru/20240908/bespilotniki-1971373007.html

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.09.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника

Дежурные средства ПВО около 9.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:56

2024-09-08T10:56

2024-09-08T10:59

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Восьмого сентября около 09.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971369660.html

курская область

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белгородская область

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Варвара Скокшина

курская область, россия, белгородская область, происшествия