https://ria.ru/20240908/bespilotniki-1971373007.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 08.09.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Дежурные средства ПВО около 9.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:56
2024-09-08T10:56
2024-09-08T10:59
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.30 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Восьмого сентября около 09.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971369660.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Происшествия
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Курской областями