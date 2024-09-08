https://ria.ru/20240908/bespilotnik-1971444501.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 16.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:08
2024-09-08T18:08
2024-09-08T18:16
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 16.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Восьмого сентября текущего года около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Курской области