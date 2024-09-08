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ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.09.2024 (обновлено: 12:19 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/belgorod-1971386312.html
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 08.09.2024
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Российская ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:14
2024-09-08T12:19
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде осколком пробита кровля офисного здания. Также в одном МКД (многоквартирном доме - ред.) повреждено остекление, осколками посечены два легковых автомобиля. Службы уже занимаются ликвидацией последствий. Значительных повреждений не выявлено", - написал он.Губернатор добавил, что также в городе произошло возгорание сухой травы, сотрудники МЧС уже тушат пожар. Информация о последствиях уточняется.
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белгород, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде осколком пробита кровля офисного здания. Также в одном МКД (многоквартирном доме - ред.) повреждено остекление, осколками посечены два легковых автомобиля. Службы уже занимаются ликвидацией последствий. Значительных повреждений не выявлено", - написал он.
Губернатор добавил, что также в городе произошло возгорание сухой травы, сотрудники МЧС уже тушат пожар. Информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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