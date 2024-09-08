https://ria.ru/20240908/belgorod-1971368063.html

ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 170 снарядов, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:16

2024-09-08T10:16

2024-09-08T10:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

шебекино

красненский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 170 снарядов, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 сентября. По семи районам области было выпущено 169 снарядов, а также 22 беспилотника атаковали регион. Атакам подверглись 24 населенных пункта, больше половины обстрелов зафиксировано по Грайворонскому округу. Из семи пострадавших двое детей, мальчик и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. За отчетный день повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, трех коммерческих объектах, 39 транспортных средствах, а также на территории двух производственных предприятий. По данным губернатора, в Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущен 1 боеприпас. В Волоконовском районе по селу Тишанка был произведен обстрел 17 снарядами. В Грайворонском округе пять населенных пунктов атакованы с помощью 113 боеприпасов и 4 БПЛА. В Красненском районе по четырем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 БПЛА. Как отметил глава области, в Прохоровском районе вблизи села Призначное при проведении полевых работ трактор наехал на боеприпас. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Поляна и Шамино, селу Козьмодемьяновка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 18 снарядов и 12 БПЛА, два из которых сбиты. В городе Шебекино четверо мирных жителей получили ранения. Трое из них были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжёлое", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240908/vsu-1971361058.html

https://ria.ru/20240908/obstrely-1971337437.html

белгородская область

шебекино

красненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

белгородская область, происшествия, шебекино, красненский район, вячеслав гладков