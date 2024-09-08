ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области
Осколки после обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 170 снарядов, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 сентября. По семи районам области было выпущено 169 снарядов, а также 22 беспилотника атаковали регион. Атакам подверглись 24 населенных пункта, больше половины обстрелов зафиксировано по Грайворонскому округу. Из семи пострадавших двое детей, мальчик и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. За отчетный день повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, трех коммерческих объектах, 39 транспортных средствах, а также на территории двух производственных предприятий.
По данным губернатора, в Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущен 1 боеприпас. В Волоконовском районе по селу Тишанка был произведен обстрел 17 снарядами. В Грайворонском округе пять населенных пунктов атакованы с помощью 113 боеприпасов и 4 БПЛА. В Красненском районе по четырем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 БПЛА. Как отметил глава области, в Прохоровском районе вблизи села Призначное при проведении полевых работ трактор наехал на боеприпас. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Поляна и Шамино, селу Козьмодемьяновка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 18 снарядов и 12 БПЛА, два из которых сбиты. В городе Шебекино четверо мирных жителей получили ранения. Трое из них были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжёлое", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.