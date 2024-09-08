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ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/belgorod-1971368063.html
ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 170 снарядов, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:16
2024-09-08T10:16
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
шебекино
красненский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 170 снарядов, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 сентября. По семи районам области было выпущено 169 снарядов, а также 22 беспилотника атаковали регион. Атакам подверглись 24 населенных пункта, больше половины обстрелов зафиксировано по Грайворонскому округу. Из семи пострадавших двое детей, мальчик и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. За отчетный день повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, трех коммерческих объектах, 39 транспортных средствах, а также на территории двух производственных предприятий. По данным губернатора, в Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущен 1 боеприпас. В Волоконовском районе по селу Тишанка был произведен обстрел 17 снарядами. В Грайворонском округе пять населенных пунктов атакованы с помощью 113 боеприпасов и 4 БПЛА. В Красненском районе по четырем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 БПЛА. Как отметил глава области, в Прохоровском районе вблизи села Призначное при проведении полевых работ трактор наехал на боеприпас. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Поляна и Шамино, селу Козьмодемьяновка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 18 снарядов и 12 БПЛА, два из которых сбиты. В городе Шебекино четверо мирных жителей получили ранения. Трое из них были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжёлое", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240908/vsu-1971361058.html
https://ria.ru/20240908/obstrely-1971337437.html
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белгородская область, происшествия, шебекино, красненский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Красненский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 170 снарядов по территории Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки после обстрела
Осколки после обстрела - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки после обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 170 снарядов, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 сентября. По семи районам области было выпущено 169 снарядов, а также 22 беспилотника атаковали регион. Атакам подверглись 24 населенных пункта, больше половины обстрелов зафиксировано по Грайворонскому округу. Из семи пострадавших двое детей, мальчик и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. За отчетный день повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 34 частных домовладениях, трех коммерческих объектах, 39 транспортных средствах, а также на территории двух производственных предприятий.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области
09:29
По данным губернатора, в Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущен 1 боеприпас. В Волоконовском районе по селу Тишанка был произведен обстрел 17 снарядами. В Грайворонском округе пять населенных пунктов атакованы с помощью 113 боеприпасов и 4 БПЛА. В Красненском районе по четырем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса, также нанесены удары с помощью 2 БПЛА. Как отметил глава области, в Прохоровском районе вблизи села Призначное при проведении полевых работ трактор наехал на боеприпас. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Поляна и Шамино, селу Козьмодемьяновка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 18 снарядов и 12 БПЛА, два из которых сбиты. В городе Шебекино четверо мирных жителей получили ранения. Трое из них были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжёлое", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияШебекиноКрасненский районВячеслав Гладков
 
 
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