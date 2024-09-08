https://ria.ru/20240908/bashkirija-1971458220.html

В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с людьми в водоем

В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с людьми в водоем - РИА Новости, 08.09.2024

В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с людьми в водоем

Прицеп с лодкой утащил автомобиль в водоем в Башкирии с пятью пассажирами в салоне, из них не смог выбраться семилетний мальчик, спасатели ведут поиск, сообщает РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:38

2024-09-08T19:38

2024-09-08T19:42

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Прицеп с лодкой утащил автомобиль в водоем в Башкирии с пятью пассажирами в салоне, из них не смог выбраться семилетний мальчик, спасатели ведут поиск, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Башкортостане отдыхающие спускали лодку на реку Белую. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний ребенок", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС России и местные спасатели. Ведутся поиски ребенка, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240908/dtp-1971445855.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом