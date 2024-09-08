https://ria.ru/20240908/bashkirija-1971458220.html
В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с людьми в водоем
В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с людьми в водоем - РИА Новости, 08.09.2024
В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с людьми в водоем
Прицеп с лодкой утащил автомобиль в водоем в Башкирии с пятью пассажирами в салоне, из них не смог выбраться семилетний мальчик, спасатели ведут поиск, сообщает РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:38
2024-09-08T19:38
2024-09-08T19:42
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Прицеп с лодкой утащил автомобиль в водоем в Башкирии с пятью пассажирами в салоне, из них не смог выбраться семилетний мальчик, спасатели ведут поиск, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Башкортостане отдыхающие спускали лодку на реку Белую. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний ребенок", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники МЧС России и местные спасатели. Ведутся поиски ребенка, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240908/dtp-1971445855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с людьми в водоем
В Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль с 2 взрослыми и 3 детьми в салоне