https://ria.ru/20240908/bankrotstvo-1600141843.html

Банкротство физических лиц в 2024 году: порядок, стоимость и последствия

Банкротство физических лиц в 2024 — порядок, стоимость и последствия

Банкротство физических лиц в 2024 году: порядок, стоимость и последствия

Банкротство — один из способов избавиться от долгов. Как объявить себя банкротом, кто и при каких условиях может это сделать, какими будут последствия для... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:19

2024-09-08T19:19

2024-09-08T19:28

общество

кредит

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

банки

долги

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банкротство — один из способов избавиться от долгов. Как объявить себя банкротом, кто и при каких условиях может это сделать, какими будут последствия для должника, а также сколько стоит объявить себя банкротом — в материале РИА Новости. Суть банкротства физических лицБанкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Для многих людей такая процедура — это единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы: списать задолженность по кредитам, услугам ЖКХ, налогам и другим обязательствам.Процесс регулируется федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".ФЗ о банкротстве с последними изменениямиСогласно федеральному закону, банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Документ четко разделяет случаи, когда человек обязан подавать заявление, а когда имеет право сделать это по своей инициативе.Начать процедуру обязан любой гражданин, чей суммарный долг перед организациями и физлицами превышает 500 000 рублей, а просрочка достигла трех месяцев. Однако дожидаться наступления этих двух обстоятельств не обязательно. Можно подать заявление о банкротстве и при меньшей сумме долга, например 200 000 или 300 000 рублей. Инициаторами открытия дела о банкротстве могут также выступить и сами кредиторы или уполномоченный орган, например налоговая.Это достаточно дорогая процедура. Кроме пошлины, будущий банкрот должен платить за размещение сообщения в газете "Коммерсант", а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если добавить к этим тратам услуги финансового управляющего, затраты на участие в судебном процессе, отправление документов почтой, то сумма приблизится к 100 000 рублей, а то и больше.Чтобы сделать процедуру более доступной, в 2020 году ее упростили. Теперь у должников есть возможность бесплатно стать банкротом без участия судей — через МФЦ. Процесс назвали упрощенным внесудебным банкротством физических лиц. Помимо прочего, он бесплатный.Что дает банкротство физического лицаВ результате банкротства долг гражданина перестает расти — прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, — и по окончании процедуры он списывается.В результате человек избавляется от необходимости общаться с приставами и коллекторами. Они будут не вправе звонить или приходить с требованиями по прошлым обязательствам. Кроме того, судебные приставы оканчивают исполнительные производства и снимают все наложенные ограничения, такие как арест на имущество, запрет на выезд за границу."Многие считают, что банкротство — это клеймо. Якобы кредит не дадут, за границу не выпустят, с работы уволят. Все это неправда. Кредит после банкротства получили уже десятки людей. За границу можно ездить не только после банкротства, но и во время процедуры, а работодатель даже не узнает о текущей ситуации, поскольку ни сам гражданин, ни финансовый управляющий не обязаны его уведомлять", — рассказала РИА Новости юрист Лилия Ших.Судебное банкротство в 2024 годуДля получения банкротства через судебную систему необходимо направить заявление в арбитражный суд. Это может сделать сам гражданин, желающий признать себя банкротом, или кредитор.Когда можно объявить себя банкротомГражданин России обязан начать процесс банкротства, согласно "профильному" ФЗ, когда общая сумма задолженности составляет более 500 тысяч рублей и существует просрочка по обязательствам в течение трех месяцев.Если задолженность менее 500 тысяч рублей, но при этом гражданин не в состоянии ее погасить и является неплатежеспособным, тогда он сам может решить, подавать заявление или нет.Условия банкротства физических лицДля проведения процедуры банкротства по инициативе должника необходимо выполнение следующих условий, которые свидетельствуют о неплатежеспособности гражданина:Кроме того, должны выполняться и следующие требования:Также может объявить себя банкротом физическое лицо, если у него есть обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств. Например, если гражданина уволили с работы, он тяжело заболел, пострадал от порчи собственности, стихийных бедствий и прочего.Как объявить себя банкротомЧтобы объявить себя банкротом в 2024 году, можно подать заявление и необходимые документы в арбитражный суд или же обратиться в МФЦ.Процедура банкротстваЭтапы процедуры банкротства:1) сбор документов;2) оплата госпошлины;3) выбор финансового управляющего;4) подача документов в суд;5) рассмотрение дела, в ходе которого суд решит проводить одну из двух процедур: реструктуризацию долга или реализацию имущества;6) предоставление суду отчета о проведении одной из процедур и признание гражданина банкротом.Как подать заявление о банкротстве в суд"Для того чтобы подать на банкротство физического лица в суд, можно выбрать один из трех вариантов: отнести лично в канцелярию арбитражного суда по месту жительства и получить на своем экземпляре отметку о принятии, направить почтой или воспользоваться системой "Мой арбитр", куда загружаются заявление и приложения к нему в виде сканов", — отметила Лилия Ших.Список документов для оформления банкротстваЛичные документы для процедуры:Документы о наличии задолженности:Документы, подтверждающие наличие имущества и доходов:Документы о совершенных сделках за последние три года:Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, препятствующих исполнению финансовых обязательств (если таковые имеются):Также для подачи обращения понадобятся:Реструктуризация долгов"Реструктуризация — это восстановление платежеспособности физлица путем изменения условий выплаты задолженности кредиторам. Суд может признать заявление обоснованным и ввести процедуру реструктуризации долгов", — пояснила Лилия Ших. Такое промежуточное решение суда говорит о том, что:Если же реструктуризация невозможна, то на основании ходатайства должника выносится решение о признании его банкротом и введении другой процедуры — реализации имущества.После того как сообщение об обоснованности заявления будет опубликовано, у кредиторов есть два месяца на предъявление требований к должнику.Чтобы можно было применить в отношении физлица процедуру реструктуризации долгов, оно должно соответствовать требованиям:"План реструктуризации долгов составляет основу реализации процедуры. Его может предложить как сам должник, так и кредитор или уполномоченный орган. Проект плана направляется финансовому управляющему в течение десяти дней после составления реестра требований кредиторов. Если проект никто не предложит, тогда на собрании кредиторов будет решаться вопрос о признании гражданина банкротом и реализации его имущества", — пояснила юрист.Реализация имущества (конкурсной массы)Если реструктуризация невозможна, результатом банкротства становится распродажа с торгов имущества гражданина и выплата всем кредиторам пропорционально долгу (с учетом очередности). Суд выносит соответствующее решение, после чего финансовый управляющий в течение 15 дней сообщает об этом кредиторам и предлагает им предъявить свои требования."В конкурсную массу включается все имущество, на которое может быть наложено взыскание, заработная плата и другие источники дохода. Если должник владеет имуществом совместно с другими лицами, например супругом, изъятию подлежит только его доля. Опись и оценку имущества проводит финансовый управляющий, после чего предоставляет положение о порядке, условиях и сроках проведения процедуры в суд. В нем также отражается начальная цена продажи имущества", — отметила Лилия Ших.При этом взыскание нельзя наложить:Продажа конкурсной массы осуществляется на торгах. На их проведение отводится два месяца, после чего происходит погашение задолженности. Если вырученных денег не хватает, банкрот освобождается от своих обязательств по покрытию долгов перед кредиторами.Однако в законе также указаны случаи, когда списание долгов физических лиц (по кредитам, займам, налогам) недопустимо:Весь процесс продажи собственности гражданина должен занимать не более чем шесть месяцев.Мировое соглашениеМировое соглашение — это удостоверенный судом документ, который завершает производство по делу о банкротстве из-за того, что должник и кредиторы достигли компромисса. Оно может быть заключено на любой стадии банкротства."Такой документ останавливает действия конкурсного управляющего, гражданин приступает к погашению долга, и производство по делу в суде прекращается", — рассказала юрист.Мировое соглашение распространяется на требования кредиторов, включенные в реестр. При возникновении разногласий между участниками процесса условия исполнения соглашения рассматриваются судом.Если условия мирового соглашения нарушаются, то производство по делу о банкротстве возобновляется и в отношении должника применяется процедура реализации имущества с молотка."Многие юристы замалчивают о мировом соглашении, которое можно заключить с банком. Например, если клиенту не подходит график реструктуризации долга, грамотный юрист через суд поможет заключить такое соглашение. Благодаря ему клиент с ипотекой сможет сохранить свое залоговое имущество и вносить платежи в комфортном для него режиме", — отмечает исполнительный директор "КредитаНет" Дарья Борцова.Почему суд может отказать"Суд отказывает в принятии заявления, когда в нем имеются грубые ошибки (оно должно соответствовать АПК, статьи 37 и 213.3 ФЗ "О банкротстве"), пакет документов не полон, отсутствует квитанция. Кроме того, это происходит, если гражданин не доказал свою неплатежеспособность, а также когда между должником и кредиторами имеется спор, который нужно разрешать через исковое производство", — пояснила Лилия Ших.Когда физическое лицо признается банкротомПосле поданного заявления и всех необходимых документов, подтверждающих наличие задолженности, которую нет возможности выплатить, суд выносит соответствующее решение о банкротстве физического лица.Сколько стоит судебное банкротство"Стоимость услуги банкротства физического лица под ключ варьируется в диапазоне от 80 000 до 170 000 рублей. Включены все расходы на оплату услуг финансового управляющего, государственная пошлина, расходы на подачу объявлений по делу о банкротстве, услуги юриста", — отметила Лилия Ших.Упрощенное внесудебное банкротство физических лиц"Первого сентября 2020 года вступил в силу закон о бесплатном внесудебном банкротстве граждан. Это значит, что появилась возможность бесплатно и без суда списать долг через МФЦ", — рассказала РИА Новости юрист, эксперт по банкротству физических лиц и ИП Екатерина Кузнецова.Упрощенное банкротство доступно при соблюдении условий:Как оформить банкротство бесплатно через МФЦ"Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. По истечении шести месяцев с даты публикации гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении", — отметила Екатерина Кузнецова.Список документов для подачи бесплатно через МФЦ:Кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, процедура внесудебного банкротства не коснется, то есть от таких долгов человек не освобождается. Также важно правильно указывать в заявлении корректные сведения о налогах и сборах, точные суммы долгов.Последствия банкротства физического лица"В течение пяти лет признанный банкротом гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; не имеет права обратиться с заявлением о признании его банкротом; не имеет права занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или микрофинансовой компании, а также иным образом участвовать в управлении такими организациями", — пояснила Екатерина Кузнецова.Кроме того, в течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, а в течение десяти — должности в органах управления кредитной организации, а также каким-либо иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.Зарплата и пенсия при банкротстве"Во время процедуры банкротства формируется конкурсная масса (имущество, денежные средства, которые могут удовлетворить требования кредиторов в какой-то части). Зарплата и пенсия также входят в конкурсную массу, но важно отметить, что должнику остаются денежные средства в размере прожиточного минимума на него и членов его семьи", — рассказала Екатерина Кузнецова.Ограничения во время и после процедуры банкротстваДо процедуры банкротства нельзя совершать сделки, которые могут быть оспорены финансовым управляющим во время процедуры банкротства, например, фиктивные сделки.Также во время процедуры банкротства все права в отношении имущества, состояния конкурсной массы осуществляются только финансовым управляющим и не могут осуществляться гражданином лично. Сделки, совершенные гражданином лично, без участия финансового управляющего, ничтожны.Плюсы и минусы судебного банкротства"Главный плюс судебного банкротства — возможность списания долгов в случае, если человек попал в трудное финансовое положение. Хотя есть и исключение: не подлежат списанию долги по алиментам, по выплате зарплаты и выходного пособия, субсидиарная ответственность, вред, причиненный жизни и здоровью", — отметила Екатерина Кузнецова.Также к плюсам относятся:Минусы банкротства, по мнению специалиста, таковы:Как правильно выбрать финансового управляющего"Стоит обращать внимание на опыт арбитражного управляющего, его практику, отзывы. На официальном сайте "Единый федеральный реестр сведений о банкротстве" можно посмотреть действующих финансовых управляющих, количество их дел. Кроме того, при выборе финансового управляющего следует посоветоваться с юристами по банкротству, как правило, они сотрудничают с финансовыми управляющими и могут порекомендовать грамотного и опытного специалиста", — пояснила Екатерина Кузнецова. Изменения в 2024 годуС 1 июля 2024 года уменьшится список документов, который нужно предоставлять банкроту лично, некоторые справки будут запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия (федеральный закон от 04.08.2023 № 474-ФЗ), например:Ответить ведомства должны будут в течение двух рабочих дней (налоговая — трех дней), если сведения из системы не совпадут с теми, которые указаны в бумажной справке (если такая представлена должником), предпочтение будет отдано первым.Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому при банкротстве гражданина взятое в ипотеку единственное жилье не будет изыматься в пользу кредиторов. Несостоятельному заемщику с ипотекой будет позволено заключить мировое соглашение с банком, выдавшим ипотечный кредит. После этого он будет рассчитываться за ипотечное жилье в установленном соглашением порядке.

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общество, кредит, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), банки, долги, россия