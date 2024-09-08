https://ria.ru/20240908/babushkin-1971468889.html

Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области

Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 08.09.2024

Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области

Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,89% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:34

2024-09-08T20:34

2024-09-08T20:38

астраханская область

политика

цик рф

выборы в россии — 2024

игорь бабушкин

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,89% голосов избирателей после обработки 0,69% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 4,39% голосов, третьим идет Владимир Сухарев ("Родина") – 3,76%, четвертым идёт Виталий Бахилин ("Новые люди") – 3,45%, а пятым Тимофей Щербаков (ЛДПР) с результатом 2,51%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астраханская область, политика, цик рф, выборы в россии — 2024, игорь бабушкин, единая россия, кпрф