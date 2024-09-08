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Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 08.09.2024
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,89% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:34
2024-09-08T20:34
2024-09-08T20:38
астраханская область
политика
цик рф
выборы в россии — 2024
игорь бабушкин
единая россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,89% голосов избирателей после обработки 0,69% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 4,39% голосов, третьим идет Владимир Сухарев ("Родина") – 3,76%, четвертым идёт Виталий Бахилин ("Новые люди") – 3,45%, а пятым Тимофей Щербаков (ЛДПР) с результатом 2,51%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, политика, цик рф, выборы в россии — 2024, игорь бабушкин, единая россия, кпрф
Астраханская область, Политика, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Игорь Бабушкин, Единая Россия, КПРФ
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области
Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области с 85,89 процента голосов