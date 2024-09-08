Рейтинг@Mail.ru
В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 08.09.2024 (обновлено: 09:46 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html
В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования
В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования
Во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили около 20 хакерских атак, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:42
2024-09-08T09:46
москва
выборы в россии — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032675_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b44f567a5f5da3323eddf24b36e645e8.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили около 20 хакерских атак, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев на брифинге."Порядка 20 атак было за ночь", — сказал он.В свою очередь, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов добавил, что эта цифра пока не точная."Цифра пока не точная, я думаю, что точную цифру мы доведем на следующем брифинге, когда &lt;…&gt; получим уже точные сводки, поскольку сложно типизировать атаки", — отметил он.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы в совет депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20:00 8 сентября.
https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971310338.html
https://ria.ru/20240908/habirov-1971354354.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032675_278:0:2945:2000_1920x0_80_0_0_1783b14db7320c92dbc9cce709991260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, выборы в россии — 2024, политика
Москва, Выборы в России — 2024, Политика
В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования

В Москве отразили 20 хакерских атак на систему голосования на выборах депутатов

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили около 20 хакерских атак, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев на брифинге.
"Порядка 20 атак было за ночь", — сказал он.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Москалькова рассказала о голосовании на выборах в Москве
Вчера, 18:15
В свою очередь, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов добавил, что эта цифра пока не точная.
"Цифра пока не точная, я думаю, что точную цифру мы доведем на следующем брифинге, когда <…> получим уже точные сводки, поскольку сложно типизировать атаки", — отметил он.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы в совет депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20:00 8 сентября.
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии
08:26
 
МоскваВыборы в России — 2024Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала