https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html

В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования

В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования

Во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили около 20 хакерских атак, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:42

2024-09-08T08:42

2024-09-08T09:46

москва

выборы в россии — 2024

политика

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили около 20 хакерских атак, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев на брифинге."Порядка 20 атак было за ночь", — сказал он.В свою очередь, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов добавил, что эта цифра пока не точная."Цифра пока не точная, я думаю, что точную цифру мы доведем на следующем брифинге, когда <…> получим уже точные сводки, поскольку сложно типизировать атаки", — отметил он.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы в совет депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20:00 8 сентября.

https://ria.ru/20240907/golosovanie-1971310338.html

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Варвара Скокшина

москва, выборы в россии — 2024, политика