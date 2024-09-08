В Москве за ночь отразили 20 хакерских атак на систему голосования
В Москве отразили 20 хакерских атак на систему голосования на выборах депутатов
© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили около 20 хакерских атак, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев на брифинге.
"Порядка 20 атак было за ночь", — сказал он.
В свою очередь, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов добавил, что эта цифра пока не точная.
"Цифра пока не точная, я думаю, что точную цифру мы доведем на следующем брифинге, когда <…> получим уже точные сводки, поскольку сложно типизировать атаки", — отметил он.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы в совет депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20:00 8 сентября.