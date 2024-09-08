https://ria.ru/20240908/artamonov-1971489696.html
Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 78,75 процента голосов
Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 78,75 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024
Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 78,75 процента голосов
Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона с 78,75% голосов после обработки 51% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:06
2024-09-08T23:06
2024-09-08T23:16
политика
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона с 78,75% голосов после обработки 51% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Емельянов Анатолий (ЛДПР) – 6,51% голосов, третьим идет Логинов Юрий ("Коммунисты России") – 6,05%, четвертым – Ксенофонтова Лариса (СРЗП) с результатом 4,06%, пятым – Валентинова Полина ("Новые Люди") с результатом 2,69%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, липецкая область, игорь артамонов, цик рф, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Липецкая область, Игорь Артамонов, ЦИК РФ, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 78,75 процента голосов
Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области после обработки 51% протоколов
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона с 78,75% голосов после обработки 51% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Емельянов Анатолий (ЛДПР) – 6,51% голосов, третьим идет Логинов Юрий ("Коммунисты России") – 6,05%, четвертым – Ксенофонтова Лариса (СРЗП) с результатом 4,06%, пятым – Валентинова Полина ("Новые Люди") с результатом 2,69%.