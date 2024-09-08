https://ria.ru/20240908/artamonov-1971489696.html

Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 78,75 процента голосов

Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 78,75 процента голосов - РИА Новости, 08.09.2024

Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 78,75 процента голосов

Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона с 78,75% голосов после обработки 51% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:06

2024-09-08T23:06

2024-09-08T23:16

политика

липецкая область

игорь артамонов

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона с 78,75% голосов после обработки 51% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Емельянов Анатолий (ЛДПР) – 6,51% голосов, третьим идет Логинов Юрий ("Коммунисты России") – 6,05%, четвертым – Ксенофонтова Лариса (СРЗП) с результатом 4,06%, пятым – Валентинова Полина ("Новые Люди") с результатом 2,69%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, липецкая область, игорь артамонов, цик рф, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024