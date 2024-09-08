https://ria.ru/20240908/armija-1971478985.html

Российская армия взяла Новогродовку под полный контроль

Российская армия взяла Новогродовку под полный контроль - РИА Новости, 08.09.2024

Российская армия взяла Новогродовку под полный контроль

Российская армия полностью контролирует Новогродовку на Покровском направлении, в городе побывал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:27

2024-09-08T21:27

2024-09-08T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

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НОВОГРОДОВКА, 8 сен – РИА Новости. Российская армия полностью контролирует Новогродовку на Покровском направлении, в городе побывал корреспондент РИА Новости. Населенный пункт Новогродовка в ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили в воскресенье РИА Новости в Министерстве обороны РФ. Новогродовка - город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ. "Да, вот здесь вот стоит "укроповский" танк. Когда только наши войска заходили сюда, подбили его на отходе. Он откатывался", - рассказал корреспонденту РИА Новости командир, военнослужащий российского подразделения специального назначения. Российские войска провели молниеносную операцию и в течение нескольких дней смогли занять город, в котором ранее проживали более 14 тысяч человек. По словам военнослужащих, сопротивление носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. На улицах стоит сожжённая украинская бронетехника, также лежат тела уничтоженных украинских военных. После отступления из города украинская армия стала наносить массированные удары артиллерией и дронами. В результате этих атак были уничтожены несколько десятков домов, кроме того сгорел Дом культуры. От постоянных обстрелов гибнут и страдают мирные жители.

https://ria.ru/20240908/novogrodovka-1971372091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденный российской армией город Новогродовка в ДНР Корреспондент РИА Новости побывал в освобожденном российской армией городе Новогродовка в ДНР - одном из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. На улицах стоит сожжённая украинская бронетехника, лежат тела военных ВСУ. После отступления из города украинская армия наносила массированные удары артиллерией и дронами. 2024-09-08T21:27 true PT6M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины