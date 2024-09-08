Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина* - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 08.09.2024 (обновлено: 10:29 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/arest-1971369318.html
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина* - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:28
2024-09-08T10:29
происшествия
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению теракта в Брянской области в 2023 году, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Огурцову* и Галанову* вменяют пункт "п" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), часть 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и часть 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Из документов следует, что мужчин объявили в международный розыск в марте 2023 года, в апреле того же года их заочно заключили под стражу, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Адвокат Огурцова* оставил вопрос о рассмотрении ходатайства следствия об аресте на усмотрение суда, защитник Галанова* был против избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что доводы следователя необоснованны, голословны и документально не подтверждены, следует из документа. Военный суд в феврале приговорил к пожизненному сроку за госизмену актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"**. В документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости также указано, что Канахина* заочно арестовали весной 2023 года, ему вменили те же статьи, как и его сообщникам Галанову* и Огурцову*.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** РДК, признан в РФ террористической организацией
https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240819/prigovor-1967110079.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*

В Москве заочно арестовали двух сообщников актера Канахина*

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению теракта в Брянской области в 2023 году, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Огурцову* и Галанову* вменяют пункт "п" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), часть 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и часть 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
23 мая 2023, 13:09
Из документов следует, что мужчин объявили в международный розыск в марте 2023 года, в апреле того же года их заочно заключили под стражу, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Адвокат Огурцова* оставил вопрос о рассмотрении ходатайства следствия об аресте на усмотрение суда, защитник Галанова* был против избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что доводы следователя необоснованны, голословны и документально не подтверждены, следует из документа.
Военный суд в феврале приговорил к пожизненному сроку за госизмену актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"**.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января, 10:29
В документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости также указано, что Канахина* заочно арестовали весной 2023 года, ему вменили те же статьи, как и его сообщникам Галанову* и Огурцову*.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** РДК, признан в РФ террористической организацией
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Виктора Руденко - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Петербурге вынесли приговор украинскому шпиону
19 августа, 16:02
 
ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала