https://ria.ru/20240908/arest-1971369318.html

В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*

В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина* - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*

Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:28

2024-09-08T10:28

2024-09-08T10:29

происшествия

россия

москва

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению теракта в Брянской области в 2023 году, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Огурцову* и Галанову* вменяют пункт "п" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), часть 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и часть 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Из документов следует, что мужчин объявили в международный розыск в марте 2023 года, в апреле того же года их заочно заключили под стражу, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Адвокат Огурцова* оставил вопрос о рассмотрении ходатайства следствия об аресте на усмотрение суда, защитник Галанова* был против избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что доводы следователя необоснованны, голословны и документально не подтверждены, следует из документа. Военный суд в феврале приговорил к пожизненному сроку за госизмену актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"**. В документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости также указано, что Канахина* заочно арестовали весной 2023 года, ему вменили те же статьи, как и его сообщникам Галанову* и Огурцову*.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** РДК, признан в РФ террористической организацией

https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240819/prigovor-1967110079.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)