https://ria.ru/20240908/arest-1971369318.html
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина* - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:28
2024-09-08T10:28
2024-09-08T10:29
происшествия
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению теракта в Брянской области в 2023 году, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Огурцову* и Галанову* вменяют пункт "п" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), часть 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и часть 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Из документов следует, что мужчин объявили в международный розыск в марте 2023 года, в апреле того же года их заочно заключили под стражу, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Адвокат Огурцова* оставил вопрос о рассмотрении ходатайства следствия об аресте на усмотрение суда, защитник Галанова* был против избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что доводы следователя необоснованны, голословны и документально не подтверждены, следует из документа. Военный суд в феврале приговорил к пожизненному сроку за госизмену актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"**. В документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости также указано, что Канахина* заочно арестовали весной 2023 года, ему вменили те же статьи, как и его сообщникам Галанову* и Огурцову*.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** РДК, признан в РФ террористической организацией
https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240819/prigovor-1967110079.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Москве заочно арестовали сообщников актера Канахина*
В Москве заочно арестовали двух сообщников актера Канахина*
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал сообщников актера Кирилла Канахина* Алексея Огурцова* и Александра Галанова*, которых считают причастными к совершению теракта в Брянской области в 2023 году, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Огурцову* и Галанову* вменяют пункт "п" части 3 статьи 205 УК РФ
(теракт), часть 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и часть 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Из документов следует, что мужчин объявили в международный розыск в марте 2023 года, в апреле того же года их заочно заключили под стражу, мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Адвокат Огурцова* оставил вопрос о рассмотрении ходатайства следствия об аресте на усмотрение суда, защитник Галанова* был против избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что доводы следователя необоснованны, голословны и документально не подтверждены, следует из документа.
Военный суд в феврале приговорил к пожизненному сроку за госизмену актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении на Россию в составе "Русского добровольческого корпуса"**.
В документах Басманного суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости также указано, что Канахина* заочно арестовали весной 2023 года, ему вменили те же статьи, как и его сообщникам Галанову* и Огурцову*.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** РДК, признан в РФ террористической организацией