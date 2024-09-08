Рейтинг@Mail.ru
В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/altay-1971441693.html
В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ
В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ
Большое число граждан - более 21 тысячи избирателей - проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Республике Алтай, это свыше 10% от РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:35
2024-09-08T17:35
политика
республика алтай
россия
абакан
элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большое число граждан - более 21 тысячи избирателей - проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Республике Алтай, это свыше 10% от общего числа избирателей, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На дистанционном электронном голосовании большое количество граждан, более 21 тысячи избирателей, проголосовали в Республике Алтай, то есть для республики это существенный результат", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ), добавив, что это более 10% от общего числа избирателей в регионе. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
республика алтай
россия
абакан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_11:0:2678:2000_1920x0_80_0_0_9a6b9e054effc2faf4705afa9bb60f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, республика алтай, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Россия, Абакан, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ

Памфилова: в республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали дистанционно

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большое число граждан - более 21 тысячи избирателей - проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Республике Алтай, это свыше 10% от общего числа избирателей, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На дистанционном электронном голосовании большое количество граждан, более 21 тысячи избирателей, проголосовали в Республике Алтай, то есть для республики это существенный результат", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ), добавив, что это более 10% от общего числа избирателей в регионе.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
 
ПолитикаРеспублика АлтайРоссияАбаканЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала