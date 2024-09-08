https://ria.ru/20240908/altay-1971441693.html

В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ

В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024

В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ

Большое число граждан - более 21 тысячи избирателей - проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Республике Алтай, это свыше 10% от РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:35

2024-09-08T17:35

2024-09-08T17:35

политика

республика алтай

россия

абакан

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большое число граждан - более 21 тысячи избирателей - проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Республике Алтай, это свыше 10% от общего числа избирателей, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На дистанционном электронном голосовании большое количество граждан, более 21 тысячи избирателей, проголосовали в Республике Алтай, то есть для республики это существенный результат", - сообщила Памфилова на брифинге о ходе голосования в Единый день голосования (ЕДГ), добавив, что это более 10% от общего числа избирателей в регионе. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирают региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.

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Варвара Скокшина

политика, республика алтай, россия, абакан, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024