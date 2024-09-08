https://ria.ru/20240908/aes-1971380525.html

ВСУ могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает Алаудинов

ВСУ могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает Алаудинов - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, считает Алаудинов

ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, на сегодняшний день все подобные попытки пресекаются силами РФ, заявил журналистам командир... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:38

2024-09-08T11:38

2024-09-08T11:38

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская аэс

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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. ВСУ в ближайшее время могут попытаться продвинуться к Курской АЭС, на сегодняшний день все подобные попытки пресекаются силами РФ, заявил журналистам командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "На сегодняшний момент мы фиксируем, что противник отовсюду снимает резервы, перекидывает их. Мы знаем, что на 3 число (сентября – ред.) опять у него было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать ее с артиллерийских установок", - заявил Алаудинов. Он уточнил, что задача продвинуться до 3 сентября, которая была поставлена украинской армии, была пресечена силами РФ. "Опять же мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось, потому что он понес ощутимые потери, и в принципе сейчас опять он продолжает перегруппировываться, снимать с других участков подразделения... И я так думаю, что ближайшие дни он еще раз попытается продвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражения. Но это нужно для того, чтобы таким образом и шантажировать Россию, и на этих условиях ставить какие-то ультимативные вопросы перед самой Россией", - сказал Алаудинов. По его словам, все попытки контратак ВСУ на данном участке фронта пресекаются. "Противник пытается всеми своими усилиями продвинуться на этом участке, на данный момент российские силы и средства противостоят достаточно-таки грамотно, уничтожая большое количество техники, живой силы, за счет чего противнику не удается выполнить поставленную перед ним задачу", - пояснил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html

https://ria.ru/20240908/balalayka-1971347414.html

https://ria.ru/20240904/kurskaya_aes-1970405415.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс, безопасность