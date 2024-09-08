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Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 08.09.2024
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20:57 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/abramchenko-1971474349.html
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 08.09.2024
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:57
2024-09-08T20:57
политика
ростовская область
виктория абрамченко
госдума рф
единая россия
лдпр
выборы в россии — 2024
выборы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая 44,13% голосов после обработки 0,81% протоколов, следует из данных ЦИК. Абрамченко ("Единая Россия") набирает 44,13% голосов. Роман Климов (ЛДПР) набирает 12,9% голосов, Дмитрий Величко ("Новые люди") - 12,63% голосов.
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политика, ростовская область, виктория абрамченко, госдума рф, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024, выборы
Политика, Ростовская область, Виктория Абрамченко, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024, Выборы
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области

Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области, набирая 44,13%

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая 44,13% голосов после обработки 0,81% протоколов, следует из данных ЦИК.
Абрамченко ("Единая Россия") набирает 44,13% голосов. Роман Климов (ЛДПР) набирает 12,9% голосов, Дмитрий Величко ("Новые люди") - 12,63% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаРостовская областьВиктория АбрамченкоГосдума РФЕдиная РоссияЛДПРВыборы в России — 2024Выборы
 
 
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