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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.09.2024
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09:59 07.09.2024 (обновлено: 10:00 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/zemletryasenie-1971229814.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.09.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:59
2024-09-07T10:00
в мире
кахраманмараш
газиантеп
турция
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СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 5 произошел около 09.31 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 км от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек. Управление отметило, что негативных последствий от удара стихии пока не зафиксировано. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
https://ria.ru/20240905/zemletryasenie-1970692465.html
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в мире, кахраманмараш, газиантеп, турция
В мире, Кахраманмараш, Газиантеп, Турция
В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 5 произошел около 09.31 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 км от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек.
Управление отметило, что негативных последствий от удара стихии пока не зафиксировано.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
У побережья северных Курил произошло землетрясение
5 сентября, 07:28
 
В миреКахраманмарашГазиантепТурция
 
 
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