https://ria.ru/20240907/zemletryasenie-1971229814.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.09.2024

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:59

2024-09-07T09:59

2024-09-07T10:00

в мире

кахраманмараш

газиантеп

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 5 произошел около 09.31 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 км от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек. Управление отметило, что негативных последствий от удара стихии пока не зафиксировано. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.

https://ria.ru/20240905/zemletryasenie-1970692465.html

кахраманмараш

газиантеп

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кахраманмараш, газиантеп, турция