https://ria.ru/20240907/zemletryasenie-1971229814.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.09.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:59
2024-09-07T09:59
2024-09-07T10:00
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СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 5 произошел около 09.31 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 км от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек. Управление отметило, что негативных последствий от удара стихии пока не зафиксировано. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
https://ria.ru/20240905/zemletryasenie-1970692465.html
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в мире, кахраманмараш, газиантеп, турция
В мире, Кахраманмараш, Газиантеп, Турция
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, сообщили власти.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что толчок магнитудой 5 произошел около 09.31 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 км от города Газиантеп
с населением более 1,5 миллионов человек.
Управление отметило, что негативных последствий от удара стихии пока не зафиксировано.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.