Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971312377.html
Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского
Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского - РИА Новости, 07.09.2024
Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского
Для Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за внутренних проблем и провала на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:47
2024-09-07T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:862:2048:2014_1920x0_80_0_0_a2977c8009415b35490f0fc142df4de2.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Для Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за внутренних проблем и провала на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе", — написал он.Политик призвал прекратить "резню" и приступить к мирным переговорам.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html
https://ria.ru/20240907/kiev-1971306480.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:670:2048:2206_1920x0_80_0_0_1cbe40f927a0ca1edd4ecf2ec75f6f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, НАТО
Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского

Филиппо: для режима Зеленского наступила двойная катастрофа

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Для Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за внутренних проблем и провала на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе", — написал он.
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Прорыв фронта": в Киеве раскрыли, что произошло в ДНР
Вчера, 18:21
Политик призвал прекратить "резню" и приступить к мирным переговорам.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Очень близки": на Западе рассказали об опасных планах Киева
Вчера, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала