https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971312377.html

Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского

Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского - РИА Новости, 07.09.2024

Во Франции заявили о двойной катастрофе для Зеленского

Для Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за внутренних проблем и провала на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T18:47

2024-09-07T18:47

2024-09-07T18:47

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Для Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за внутренних проблем и провала на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе", — написал он.Политик призвал прекратить "резню" и приступить к мирным переговорам.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html

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