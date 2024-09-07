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"Русские придут". В США заговорили о побеге Зеленского - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 07.09.2024 (обновлено: 14:31 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971271799.html
"Русские придут". В США заговорили о побеге Зеленского
"Русские придут". В США заговорили о побеге Зеленского - РИА Новости, 07.09.2024
"Русские придут". В США заговорили о побеге Зеленского
предположил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:30
2024-09-07T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
флорида
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может попытаться сбежать в Соединенные Штаты после поражение украинских войск на фронте, предположил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае", — отметил он.По мнению эксперта, ВСУ вряд ли удастся удержать территории в Донбассе, причем они могут потерять контроль уже осенью. При этом отставной разведчик добавил, что если в этот момент стороны не вернутся к дипломатии, то ситуация для Украины может ухудшиться."Вы сможете увидеть, как русские придут и возьмут не только Донбасс, но, возможно, войдут и в Одессу", — предположил Шаффер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html
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в мире, украина, донбасс, флорида, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Флорида, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Русские придут". В США заговорили о побеге Зеленского

Шаффер: Зеленский может сбежать во Флориду после поражения ВСУ на фронте

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может попытаться сбежать в Соединенные Штаты после поражение украинских войск на фронте, предположил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае", — отметил он.
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По мнению эксперта, ВСУ вряд ли удастся удержать территории в Донбассе, причем они могут потерять контроль уже осенью. При этом отставной разведчик добавил, что если в этот момент стороны не вернутся к дипломатии, то ситуация для Украины может ухудшиться.
"Вы сможете увидеть, как русские придут и возьмут не только Донбасс, но, возможно, войдут и в Одессу", — предположил Шаффер.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", призывая поставить на этом в вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассФлоридаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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