https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971263675.html

Безумные вещи. Журналист рассказал о недовольстве США политикой Зеленского

Безумные вещи. Журналист рассказал о недовольстве США политикой Зеленского - РИА Новости, 07.09.2024

Безумные вещи. Журналист рассказал о недовольстве США политикой Зеленского

Представители властей США в свете удара по учебному центру в Полтаве недовольны неадекватной политикой режима Владимира Зеленского, которого Вашингтон может... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:44

2024-09-07T13:44

2024-09-07T13:45

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джексон хинкл

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Представители властей США в свете удара по учебному центру в Полтаве недовольны неадекватной политикой режима Владимира Зеленского, которого Вашингтон может снять с должности, заявил в интервью РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. В разговоре с агентством на полях Восточного экономического форума он отметил, что у США есть причины сместить Зеленского и опыт таких действий. Хинкл указал: украинская сторона считала, что может действовать безнаказанно, но Россия, отвечающая на террористическое нападение ВСУ на Курскую область, нанесла удар по учебному центру в Полтаве, так как Киев нарушил красные линии Москвы. "Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход", - сказал собеседник. Российские войска во вторник нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России, сообщило Минобороны РФ. В результате удара по учебному центру в Полтаве 3 сентября погибли и ранены около 500 специалистов, среди них наемники из Европы, сообщил позже высокопоставленный военный источник. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html

https://ria.ru/20240906/iskander-1970955343.html

полтава

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в мире, полтава, сша, россия, владимир зеленский, джексон хинкл, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум)