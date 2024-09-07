Безумные вещи. Журналист рассказал о недовольстве США политикой Зеленского
Журналист Хинкл: власти США недовольны неадекватной политикой Зеленского
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Представители властей США в свете удара по учебному центру в Полтаве недовольны неадекватной политикой режима Владимира Зеленского, которого Вашингтон может снять с должности, заявил в интервью РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
В разговоре с агентством на полях Восточного экономического форума он отметил, что у США есть причины сместить Зеленского и опыт таких действий. Хинкл указал: украинская сторона считала, что может действовать безнаказанно, но Россия, отвечающая на террористическое нападение ВСУ на Курскую область, нанесла удар по учебному центру в Полтаве, так как Киев нарушил красные линии Москвы.
"Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход", - сказал собеседник.
Российские войска во вторник нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов БПЛА, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам в России, сообщило Минобороны РФ.
В результате удара по учебному центру в Полтаве 3 сентября погибли и ранены около 500 специалистов, среди них наемники из Европы, сообщил позже высокопоставленный военный источник.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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