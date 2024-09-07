https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971249341.html

Эксперт рассказал, зачем Зеленскому нужна третья мировая война

Эксперт рассказал, зачем Зеленскому нужна третья мировая война - РИА Новости, 07.09.2024

Эксперт рассказал, зачем Зеленскому нужна третья мировая война

Владимиру Зеленскому нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине, заявил РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.А... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:26

2024-09-07T12:26

2024-09-07T12:34

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БАКУ, 4 сен – РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине, заявил РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, российский политолог Олег Кузнецов.По данным журнала The Economist, Зеленский и президент США Джо Байден встретятся во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Издание отмечает, что это будет последним шансом для Зеленского снять действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, потому что Байден скоро покинет свой пост."Я постоянно мониторю информационные ресурсы украинских националистов, где они не стесняются в выражениях и называют все своими словами. Они уже давно говорят о том, что условием сохранения Украины хоть в каком-то виде является третья мировая война, и говорят об этом, никак не скрываясь. По сути, они озвучивают мысли, которыми руководствуется Владимир Зеленский, но не может позволить себе их озвучить публично. В частности, этот взгляд на ситуацию объясняет вторжение украинских войск в Курскую область в том составе, в котором оно случилось. Украинское руководство приказало атаковать российские территории преимущественно на натовской бронетехнике в надежде на то, что Кремль публично обратит на это внимание, предъявит претензии к НАТО и пойдет по пути военно-политической эскалации, поднимая градус риторики, тем самым втягивая страны НАТО в физическое участие в боевых действиях", - сказал эксперт.Он считает, что только вынужденная необходимость покататься по российской земле на натовской бронетехнике объясняет смысл захода ВСУ в Курскую область в надежде на начало третьей мировой войны, ибо иных резонов этой авантюре, по его словам, просто нет ни в военной, ни в политической плоскости."Именно под этим и только под этим углом зрения я рассматриваю стремление Зеленского получить разрешение на удары по российской территории натовским вооружением. Ему нужна третья мировая война ради сохранения своей власти на Украине. Как я уже сказал ранее, первый шаг к этому он сделал, но неудачно. Теперь он делает второй шаг. Зеленский не остановится ни перед чем ради сохранения себя и своей власти в российско-украинском конфликте, вне которого для него места нет", - подчеркнул собеседник агентства.По мнению Кузнецова, в этом вопросе Зеленский рассчитывает на старческую немощь Байдена, который, не имея сил пойти на переизбрание на второй срок, может войти в историю, предоставив Зеленскому карт-бланш развязать третью мировую войну.Он также считает, что Зеленский и его окружение для применения западного ракетного вооружения будут выбирать только те объекты, удары по которым будут провоцировать применение со стороны России тактического ядерного оружия."При этом всегда надо помнить, что для Зеленского и его окружения нет места в послевоенной Украине, в каком бы формате она не сохранялась. А раз это так, то они готовы применить западное оружие без оглядки на гуманитарные последствия, чего Россия позволить себе не может", - отметил он.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html

https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html

https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html

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в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, сергей лавров, нато