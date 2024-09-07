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В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России - РИА Новости, 07.09.2024
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
Последней провокацией Владимира Зеленского будет попытка вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Россией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:12
2024-09-07T06:12
2024-09-07T06:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Последней провокацией Владимира Зеленского будет попытка вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Россией, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских. Только в этом случае он будет чувствовать себя хорошо", — выразил мнение политолог.По его словам, Украина понимает, что не может победить Россию на поле боя, однако она верит, что якобы сможет это сделать при участии американских войск.Ранее Зеленский, выступая на базе "Рамштайн" в Германии, призвал союзников игнорировать красные линии России и предоставить Киеву дальнобойное оружие.В Москве неоднократно предупреждали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html
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украина, россия, джон миршаймер, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Владимир Зеленский, В мире
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
Миршаймер: последней провокацией Зеленского будет вовлечение США в конфликт с РФ