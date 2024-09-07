https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html

Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис

Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис - РИА Новости, 07.09.2024

Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис

Владимир Зеленский сообщил, что работает над дорожной картой по Украине и хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам "Большой семерки". РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:49

2024-09-07T17:49

2024-09-07T17:49

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

сергей лавров

нато

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РИМ, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что работает над дорожной картой по Украине и хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам "Большой семерки". Зеленский в пятницу принял участие в работе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо. "План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу", - заявил он итальянской газете Repubblica, которой он дал интервью наряду с еще пятью национальными СМИ. Зеленский не предоставил деталей, однако, по сообщению Repubblica, речь идет о том, что мирный план будет включать активную роль западных партнеров в защите Украины, что является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что украинское руководство не думает о своем народе. По словам главы российского государства, киевские власти ведут себя как инопланетяне или иностранцы. Путин также заявлял, что в случае, если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Комментируя возможность переговоров с Украиной, российский президент сказал, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. По его словам, противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, "наши войска ускорили наступательные операции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971249341.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, нато, g7, в мире