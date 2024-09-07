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Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html
Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис
Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис - РИА Новости, 07.09.2024
Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис
Владимир Зеленский сообщил, что работает над дорожной картой по Украине и хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам "Большой семерки". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:49
2024-09-07T17:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
нато
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РИМ, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что работает над дорожной картой по Украине и хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам "Большой семерки". Зеленский в пятницу принял участие в работе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо. "План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу", - заявил он итальянской газете Repubblica, которой он дал интервью наряду с еще пятью национальными СМИ. Зеленский не предоставил деталей, однако, по сообщению Repubblica, речь идет о том, что мирный план будет включать активную роль западных партнеров в защите Украины, что является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что украинское руководство не думает о своем народе. По словам главы российского государства, киевские власти ведут себя как инопланетяне или иностранцы. Путин также заявлял, что в случае, если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Комментируя возможность переговоров с Украиной, российский президент сказал, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. По его словам, противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, "наши войска ускорили наступательные операции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html
https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971249341.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, нато, g7, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, G7, В мире
Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис

Зеленский готовит новый план по Украине специально для Байдена, Трампа и Харрис

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что работает над дорожной картой по Украине и хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам "Большой семерки".
Зеленский в пятницу принял участие в работе экономического форума в городе Черноббьо на озере Комо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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"План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу", - заявил он итальянской газете Repubblica, которой он дал интервью наряду с еще пятью национальными СМИ.
Зеленский не предоставил деталей, однако, по сообщению Repubblica, речь идет о том, что мирный план будет включать активную роль западных партнеров в защите Украины, что является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что украинское руководство не думает о своем народе. По словам главы российского государства, киевские власти ведут себя как инопланетяне или иностранцы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Эксперт рассказал, зачем Зеленскому нужна третья мировая война
Вчера, 12:26
Путин также заявлял, что в случае, если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Комментируя возможность переговоров с Украиной, российский президент сказал, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. По его словам, противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, "наши войска ускорили наступательные операции".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОG7В мире
 
 
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