https://ria.ru/20240907/zaymy-1971207871.html

Россияне стали реже брать займы на короткие сроки

Россияне стали реже брать займы на короткие сроки - РИА Новости, 07.09.2024

Россияне стали реже брать займы на короткие сроки

Россияне в январе-августе 2024 года сократили спрос на займы до 7 дней и 8-14 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T03:04

2024-09-07T03:04

2024-09-07T03:04

экономика

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россияне в январе-августе 2024 года сократили спрос на займы до 7 дней и 8-14 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Россияне стали реже обращаться за займами на короткие сроки… По итогам января-августа 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года доли запросов на займы сроками до 7 дней и 8-14 дней сократились с 12,2% до 9,7% (-2,5 процентного пункта) и с 17,6% до 14,5% (-3,1 процентного пункта) соответственно", - говорится в исследовании наиболее популярного сегмента краткосрочных займов "До зарплаты" - на сумму до 30 тысяч рублей сроком до одного месяца. При этом отмечается, что одновременно выросли доли запросов на займы со сроками 15-21 день, 22-29 дней и 1 месяц - с 22,1% до 24,3% (+2,2 процентного пункта ), с 30,8% до 32,4% (+1,6 процентного пункта ) и с 17,3% до 19,1% (+1,8 процентного пункта) соответственно. Как поясняется в исследовании, в середине 2023 года, с 1 июля, произошло снижение предельной ставки по займам с 1% до 0,8% в день, темпы начисления процентов и роста задолженности замедлились. Клиентам стало выгоднее максимально сдвигать сроки выплат в рамках договоров, пользуясь заемными средствами дольше за ту же стоимость. "Еще одним фактором стала заинтересованность кредиторов в переводе самых качественных клиентов PDL-сегмента в сегмент среднесрочных Installment-займов на фоне действия макропруденциальных лимитов. Часть таких клиентов изначально привыкла брать займы на максимально короткие сроки", - говорится в исследовании. Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании, отметил, что займы сроком до 14 дней по большей части используются гражданами для покрытия незапланированных трат или на текущие расходы до ближайшего поступления зарплаты. В последние годы население, как он обратил внимание, перешло на сберегательную модель поведения, во многом сократив второстепенные траты. "Одновременно на фоне общей стабилизации экономики людям стало проще планировать финансовые бюджеты. В результате спрос на займы с такими сроками снизился", - пояснил Пустовит.

https://ria.ru/20240726/kredity-1962061219.html

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экономика, россия