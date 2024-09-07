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Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев - РИА Новости, 07.09.2024
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13:07 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/zapad-1971254550.html
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев - РИА Новости, 07.09.2024
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, но избирательные кампании и само голосование проходят спокойно, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:07
2024-09-07T13:07
политика
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, но избирательные кампании и само голосование проходят спокойно, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Коллективный Запад делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в России, на это тратятся колоссальные ресурсы. Но несмотря на это, избирательные кампании и само голосование проходят спокойно и в полном соответствии с законом", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что что избирательные кампании проходят спокойно и в тех регионах, где сохраняется напряженная обстановка из-за регулярных террористических атак киевского режима.
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политика, россия, василий пискарев, госдума рф
Политика, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев

Пискарев заявил, что Запад пытается дестабилизировать обстановку в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, но избирательные кампании и само голосование проходят спокойно, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"Коллективный Запад делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в России, на это тратятся колоссальные ресурсы. Но несмотря на это, избирательные кампании и само голосование проходят спокойно и в полном соответствии с законом", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что что избирательные кампании проходят спокойно и в тех регионах, где сохраняется напряженная обстановка из-за регулярных террористических атак киевского режима.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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