https://ria.ru/20240907/zapad-1971254550.html

Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев

Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев - РИА Новости, 07.09.2024

Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, заявил Пискарев

Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, но избирательные кампании и само голосование проходят спокойно, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:07

2024-09-07T13:07

2024-09-07T13:07

политика

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад пытается дестабилизировать обстановку в России, но избирательные кампании и само голосование проходят спокойно, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Коллективный Запад делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в России, на это тратятся колоссальные ресурсы. Но несмотря на это, избирательные кампании и само голосование проходят спокойно и в полном соответствии с законом", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что что избирательные кампании проходят спокойно и в тех регионах, где сохраняется напряженная обстановка из-за регулярных террористических атак киевского режима.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971222243.html

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политика, россия, василий пискарев, госдума рф