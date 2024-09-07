https://ria.ru/20240907/yavka-1971329355.html
Явка на выборах госсобрания Марий Эл достигла 27,9 процента
Явка на выборах госсобрания Марий Эл достигла 27,9 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах госсобрания Марий Эл достигла 27,9 процента
Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по итогам двух дней голосования достигла почти 28%, информирует избирком региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:20
2024-09-07T21:20
2024-09-07T21:20
политика
выборы в россии — 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по итогам двух дней голосования достигла почти 28%, информирует избирком региона. "К завершению второго дня голосования на выборах приняло участие 146 203 избирателей Марий Эл, что составляет 27,9%. На 20.00 явка на избирательных участках составила 97 869 избирателей - 20,8%. Явка на дистанционном электронном голосовании - 48 334 избирателей, что составляет 90% от поданных заявок", - говорится в сообщении. Явка на выборах госсобрания Марий Эл седьмого созыва в сентябре 2019 году, когда голосование проходило один день, составила 35,03%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 июля 2024 года составляет 524 579 человек. Выборы в госсобрание Марий Эл восьмого созыва проходят по смешанной избирательной системе. На выборах 6, 7, 8 сентября 2024 года, наряду с традиционными формами голосования, в республике Марий Эл впервые применяется дистанционное электронное голосование. На участие в ДЭГ в Марий Эл подано 53 497 заявлений.
https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html
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политика, выборы в россии — 2024
Политика, Выборы в России — 2024
Явка на выборах госсобрания Марий Эл достигла 27,9 процента
Явка на выборах госсобрания Марий Эл к вечеру субботы составила 27,9%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по итогам двух дней голосования достигла почти 28%, информирует избирком региона.
"К завершению второго дня голосования на выборах приняло участие 146 203 избирателей Марий Эл, что составляет 27,9%. На 20.00 явка на избирательных участках составила 97 869 избирателей - 20,8%. Явка на дистанционном электронном голосовании - 48 334 избирателей, что составляет 90% от поданных заявок", - говорится в сообщении.
Явка на выборах госсобрания Марий Эл седьмого созыва в сентябре 2019 году, когда голосование проходило один день, составила 35,03%.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 июля 2024 года составляет 524 579 человек.
Выборы в госсобрание Марий Эл восьмого созыва проходят по смешанной избирательной системе. На выборах 6, 7, 8 сентября 2024 года, наряду с традиционными формами голосования, в республике Марий Эл впервые применяется дистанционное электронное голосование. На участие в ДЭГ в Марий Эл подано 53 497 заявлений.