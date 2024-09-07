https://ria.ru/20240907/yavka-1971316329.html
Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент
Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент
Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят выборы губернатора, за два дня голосования составила 41,68 процентов, сообщает избирком региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:24
2024-09-07T19:24
2024-09-07T19:24
политика
оренбургская область
бугурусланский район
кваркенский район
денис паслер
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
УФА, 7 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят выборы губернатора, за два дня голосования составила 41,68 процентов, сообщает избирком региона. "На выборах губернатора Оренбургской области проголосовало уже более 625 тысяч избирателей. За два дня голосования явка в регионе составила 41,68 %. Лидерами по явке стали ЗАТО Комаровский - 74,20%, Бугурусланский район - 70,58% и Кваркенский район 65,78%", - сообщает областной избирком в своем Telegram-канале. Выборы губернатора Оренбургской области проходят 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют четыре кандидата: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе проходят дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
оренбургская область
бугурусланский район
кваркенский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оренбургская область, бугурусланский район, кваркенский район, денис паслер, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Бугурусланский район, Кваркенский район, Денис Паслер, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент
Явка избирателей в Оренбуржье за два дня голосования составила 41,68%