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Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент - РИА Новости, 07.09.2024
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19:24 07.09.2024
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Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент
Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент
Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят выборы губернатора, за два дня голосования составила 41,68 процентов, сообщает избирком региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:24
2024-09-07T19:24
политика
оренбургская область
бугурусланский район
кваркенский район
денис паслер
выборы в россии — 2024
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УФА, 7 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят выборы губернатора, за два дня голосования составила 41,68 процентов, сообщает избирком региона. "На выборах губернатора Оренбургской области проголосовало уже более 625 тысяч избирателей. За два дня голосования явка в регионе составила 41,68 %. Лидерами по явке стали ЗАТО Комаровский - 74,20%, Бугурусланский район - 70,58% и Кваркенский район 65,78%", - сообщает областной избирком в своем Telegram-канале. Выборы губернатора Оренбургской области проходят 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют четыре кандидата: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе проходят дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
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политика, оренбургская область, бугурусланский район, кваркенский район, денис паслер, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Бугурусланский район, Кваркенский район, Денис Паслер, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент

Явка избирателей в Оренбуржье за два дня голосования составила 41,68%

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 7 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят выборы губернатора, за два дня голосования составила 41,68 процентов, сообщает избирком региона.
"На выборах губернатора Оренбургской области проголосовало уже более 625 тысяч избирателей. За два дня голосования явка в регионе составила 41,68 %. Лидерами по явке стали ЗАТО Комаровский - 74,20%, Бугурусланский район - 70,58% и Кваркенский район 65,78%", - сообщает областной избирком в своем Telegram-канале.
Выборы губернатора Оренбургской области проходят 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют четыре кандидата: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер.
Также в регионе проходят дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаОренбургская областьБугурусланский районКваркенский районДенис ПаслерВыборы в России — 2024
 
 
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