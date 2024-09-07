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Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент

Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах главы Оренбуржья голосования превысила 41 процент

Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят выборы губернатора, за два дня голосования составила 41,68 процентов, сообщает избирком региона. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:24

2024-09-07T19:24

2024-09-07T19:24

политика

оренбургская область

бугурусланский район

кваркенский район

денис паслер

выборы в россии — 2024

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УФА, 7 сен — РИА Новости. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят выборы губернатора, за два дня голосования составила 41,68 процентов, сообщает избирком региона. "На выборах губернатора Оренбургской области проголосовало уже более 625 тысяч избирателей. За два дня голосования явка в регионе составила 41,68 %. Лидерами по явке стали ЗАТО Комаровский - 74,20%, Бугурусланский район - 70,58% и Кваркенский район 65,78%", - сообщает областной избирком в своем Telegram-канале. Выборы губернатора Оренбургской области проходят 6, 7 и 8 сентября. На пост претендуют четыре кандидата: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе проходят дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.

оренбургская область

бугурусланский район

кваркенский район

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политика, оренбургская область, бугурусланский район, кваркенский район, денис паслер, выборы в россии — 2024