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Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент - РИА Новости, 07.09.2024
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22:53 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/yavka--1971334986.html
Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент
Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент
Явка избирателей на выборы в Брянской области по итогам двух дней голосования составила 41,43%, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:53
2024-09-07T22:53
политика
брянская область
россия
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Брянской области по итогам двух дней голосования составила 41,43%, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии. В Брянской области 6, 7 и 8 сентября жители региона голосуют на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Унечскому одномандатному избирательному округу №78, выбирают депутатов регионального парламента и муниципалитетов. "Завершился второй день голосования на выборах в Брянской области… Явка избирателей за 6 и 7 сентября составила 41,43%", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома. По данным регизбиркома, на территории области работает 1044 избирательных участка.
https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html
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политика, брянская область, россия, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Брянская область, Россия, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент

Явка на выборах в Брянской области за 2 дня голосования составила 41,43%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Брянской области по итогам двух дней голосования составила 41,43%, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
В Брянской области 6, 7 и 8 сентября жители региона голосуют на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Унечскому одномандатному избирательному округу №78, выбирают депутатов регионального парламента и муниципалитетов.
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"Завершился второй день голосования на выборах в Брянской области… Явка избирателей за 6 и 7 сентября составила 41,43%", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома.
По данным регизбиркома, на территории области работает 1044 избирательных участка.
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