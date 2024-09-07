https://ria.ru/20240907/yavka--1971334986.html

Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент

Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах в Брянской области превысила 41 процент

Явка избирателей на выборы в Брянской области по итогам двух дней голосования составила 41,43%, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:53

2024-09-07T22:53

2024-09-07T22:53

политика

брянская область

россия

госдума рф

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971002780_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_1f958e025f4ca00ae026d4ba1080d9dd.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Брянской области по итогам двух дней голосования составила 41,43%, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии. В Брянской области 6, 7 и 8 сентября жители региона голосуют на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Унечскому одномандатному избирательному округу №78, выбирают депутатов регионального парламента и муниципалитетов. "Завершился второй день голосования на выборах в Брянской области… Явка избирателей за 6 и 7 сентября составила 41,43%", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома. По данным регизбиркома, на территории области работает 1044 избирательных участка.

https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, брянская область, россия, госдума рф, выборы в россии — 2024