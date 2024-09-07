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Явка избирателей на выборах главы Челябинской области превысила 24 процента - РИА Новости, 07.09.2024
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20:21 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/yavka--1971322647.html
Явка избирателей на выборах главы Челябинской области превысила 24 процента
Явка избирателей на выборах главы Челябинской области превысила 24 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка избирателей на выборах главы Челябинской области превысила 24 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 20.00 (18.00 мск) 7 сентября составила 24,26%, сообщает областная избирательная комиссия. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:21
2024-09-07T20:21
политика
челябинская область
южноуральск
нагайбакский район
выборы в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 20.00 (18.00 мск) 7 сентября составила 24,26%, сообщает областная избирательная комиссия. "В Челябинской области, по данным на 20.00 (18.00 мск) 7 сентября, 583 856 избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области, что составило 24,26%", - говорится в сообщении. Среди городов по явке в лидерах – Южноуральск, там на участки пришли 49,24%, уточняется в сообщении. Также в Саткинском округе явка составила 44,41%, в Кусинском районе гражданский долг исполнили 42,79%, в Нагайбакском районе – 41,65%, и завершает пятерку лидеров Кунашакский район, там проголосовало 40,42% избирателей, поясняет пресс-служба. Выборы губернатора Челябинской области проходят 7 и 8 сентября.
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челябинская область
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политика, челябинская область, южноуральск, нагайбакский район, выборы в россии — 2024
Политика, Челябинская область, Южноуральск, Нагайбакский район, Выборы в России — 2024
Явка избирателей на выборах главы Челябинской области превысила 24 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области составила 24,26%

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Голосование на выборах. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 20.00 (18.00 мск) 7 сентября составила 24,26%, сообщает областная избирательная комиссия.
"В Челябинской области, по данным на 20.00 (18.00 мск) 7 сентября, 583 856 избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Челябинской области, что составило 24,26%", - говорится в сообщении.
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Среди городов по явке в лидерах – Южноуральск, там на участки пришли 49,24%, уточняется в сообщении.
Также в Саткинском округе явка составила 44,41%, в Кусинском районе гражданский долг исполнили 42,79%, в Нагайбакском районе – 41,65%, и завершает пятерку лидеров Кунашакский район, там проголосовало 40,42% избирателей, поясняет пресс-служба.
Выборы губернатора Челябинской области проходят 7 и 8 сентября.
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ПолитикаЧелябинская областьЮжноуральскНагайбакский районВыборы в России — 2024
 
 
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