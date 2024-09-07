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Явка избирателей на выборах главы Башкирии превысила 51 процент

Явка избирателей на выборах главы Башкирии превысила 51 процент - РИА Новости, 07.09.2024

Явка избирателей на выборах главы Башкирии превысила 51 процент

Явка избирателей в Башкирии, где выбирают руководителя региона, на второй день голосования составила 51,78 процентов, сообщает избирком республики. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:12

2024-09-07T19:12

2024-09-07T19:44

политика

республика башкортостан

радий хабиров

иван сухарев

выборы в россии — 2024

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УФА, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Башкирии, где выбирают руководителя региона, на второй день голосования составила 51,78 процентов, сообщает избирком республики. "Завершился второй день голосования на выборах, назначенных на 8 сентября. По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, на 20.00 часов (18.00 мск) 7 сентября явка избирателей составила 51,78 %", - говорится в сообщении В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов.

https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html

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политика, республика башкортостан, радий хабиров, иван сухарев, выборы в россии — 2024