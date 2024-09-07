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Явка избирателей на выборах главы Башкирии превысила 51 процент
Явка избирателей на выборах главы Башкирии превысила 51 процент - РИА Новости, 07.09.2024
Явка избирателей на выборах главы Башкирии превысила 51 процент
Явка избирателей в Башкирии, где выбирают руководителя региона, на второй день голосования составила 51,78 процентов, сообщает избирком республики. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:12
2024-09-07T19:12
2024-09-07T19:44
политика
республика башкортостан
радий хабиров
иван сухарев
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УФА, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Башкирии, где выбирают руководителя региона, на второй день голосования составила 51,78 процентов, сообщает избирком республики. "Завершился второй день голосования на выборах, назначенных на 8 сентября. По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, на 20.00 часов (18.00 мск) 7 сентября явка избирателей составила 51,78 %", - говорится в сообщении В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов.
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html
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политика, республика башкортостан, радий хабиров, иван сухарев, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Иван Сухарев, Выборы в России — 2024
Явка избирателей на выборах главы Башкирии превысила 51 процент
Явка на второй день голосования на выборах главы Башкирии составила 51,78%