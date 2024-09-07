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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.09.2024
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03:50 07.09.2024 (обновлено: 03:51 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vzryvy-1971209344.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области
Новые взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T03:50
2024-09-07T03:51
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал заявлял о взрывах в области. "В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Позже украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощном взрыве в городе Хмельницкий. "Сообщают о мощном взрыве в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 01.04 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области

"Общественное": в Хмельницкой области прогремели новые взрывы, объявлена тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал заявлял о взрывах в области.
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"В Хмельницкой области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Позже украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощном взрыве в городе Хмельницкий.
"Сообщают о мощном взрыве в Хмельницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели".
Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 01.04 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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