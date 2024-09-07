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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 07.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T02:50
2024-09-07T02:50
2024-09-07T02:50
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Винницкой области раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Винницкой области с 00.35 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
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в мире, винницкая область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
"Общественное": в Винницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги