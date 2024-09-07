https://ria.ru/20240907/vzryvy-1971207030.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 07.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T02:50

2024-09-07T02:50

2024-09-07T02:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Винницкой области раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Винницкой области с 00.35 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винницкая область

украина

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в мире, винницкая область, вооруженные силы рф, украина