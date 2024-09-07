https://ria.ru/20240907/vzryvy-1971206270.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прозвучал в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T02:12

2024-09-07T02:12

2024-09-07T02:12

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучал в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Хмельницкой области с 01.04 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240906/vsu-1971145041.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, хмельницкая область, вооруженные силы рф, украина