https://ria.ru/20240907/vzryv-1971334074.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве - РИА Новости, 07.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщило "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:36

2024-09-07T22:36

2024-09-07T22:45

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщило "Общественное" в Telegram-канале."В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в субботу вечером в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги.В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240906/poltava-1971177706.html

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

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в мире, полтава, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков