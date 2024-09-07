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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 07.09.2024 (обновлено: 22:45 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vzryv-1971334074.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве - РИА Новости, 07.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве
В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщило "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:36
2024-09-07T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
россия
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщило "Общественное" в Telegram-канале."В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в субботу вечером в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги.В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240906/poltava-1971177706.html
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в мире, полтава, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

"Общественное": в Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщило "Общественное" в Telegram-канале.
"В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в посте.
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Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник
6 сентября, 20:16
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в субботу вечером в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги.
В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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