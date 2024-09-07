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Явка на выборах в Вологодской области за два дня составила 37,4 процента

Явка на выборах в Вологодской области за два дня составила 37,4 процента - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах в Вологодской области за два дня составила 37,4 процента

Явка на выборах губернатора Вологодской области по итогам двух дней голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 37,4%, сообщает РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:56

2024-09-07T20:56

2024-09-07T20:56

политика

вологодская область

георгий филимонов

александр морозов

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области по итогам двух дней голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 37,4%, сообщает региональная избирательная комиссия. "Завершился второй день голосования. Все избирательные участки закрылись в 20.00 (совпадает с мск). По данным на 20.00 7 сентября 2024 года проголосовали на избирательных участках 259 526 человек - 32,17%. С помощью ДЭГ проголосовали 73 971 человек - 87%. Всего проголосовали 333 497 человек - 37,4%", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).

вологодская область

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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024