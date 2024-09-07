https://ria.ru/20240907/vybory-1971295506.html

Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области

Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области

Несмотря на опасность в Курской области, у местных жителей был запрос на проведение выборов, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:22

2024-09-07T16:22

2024-09-07T16:22

политика

россия

курская область

брянская область

владимир путин

элла памфилова

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Несмотря на опасность в Курской области, у местных жителей был запрос на проведение выборов, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Зачем же откладывать по всей области (выборы - ред.)? Это малая часть, где все это происходит. Остальная область живет, и она должна жить… Поэтому мы решили, что здесь (в части Курской области - ред.) мы откладываем выборы, а здесь (в остальной части региона - ред.) надо проводить выборы. Это не мы даже так решили, а так решили люди из Курской области, такой запрос был", - сказала глава ЦИК России. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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курская область

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политика, россия, курская область, брянская область, владимир путин, элла памфилова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф, выборы в россии — 2024