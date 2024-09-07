Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vybory-1971295506.html
Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области
Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области
Несмотря на опасность в Курской области, у местных жителей был запрос на проведение выборов, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:22
2024-09-07T16:22
политика
россия
курская область
брянская область
владимир путин
элла памфилова
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971231141_0:26:3230:1843_1920x0_80_0_0_4d1601234b091cf82166037302c5f812.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Несмотря на опасность в Курской области, у местных жителей был запрос на проведение выборов, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. "Зачем же откладывать по всей области (выборы - ред.)? Это малая часть, где все это происходит. Остальная область живет, и она должна жить… Поэтому мы решили, что здесь (в части Курской области - ред.) мы откладываем выборы, а здесь (в остальной части региона - ред.) надо проводить выборы. Это не мы даже так решили, а так решили люди из Курской области, такой запрос был", - сказала глава ЦИК России. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971231141_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_37ae0e949eed301ff009d59aced2e10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, курская область, брянская область, владимир путин, элла памфилова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Элла Памфилова, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Памфилова рассказала о выборах губернатора Курской области

Памфилова: жители Курской области просили провести выборы, несмотря на опасность

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИзбиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске
Избиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
Избиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Несмотря на опасность в Курской области, у местных жителей был запрос на проведение выборов, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Зачем же откладывать по всей области (выборы - ред.)? Это малая часть, где все это происходит. Остальная область живет, и она должна жить… Поэтому мы решили, что здесь (в части Курской области - ред.) мы откладываем выборы, а здесь (в остальной части региона - ред.) надо проводить выборы. Это не мы даже так решили, а так решили люди из Курской области, такой запрос был", - сказала глава ЦИК России.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинЭлла ПамфиловаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала