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Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 29 процентов
Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 29 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 29 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 второго дня голосования составила 29,38%, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:05
2024-09-07T15:05
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 второго дня голосования составила 29,38%, сообщает администрация губернатора региона. "По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 15.00 (14.00 мск) 7 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие 208 548 человек, что составляет 29,38% от общего количества избирателей региона", - говорится в сообщении. Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя. Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. Согласно данным избиркома региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.
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политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, лдпр, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 29 процентов
Явка на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 составила 29,38%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 второго дня голосования составила 29,38%, сообщает администрация губернатора региона.
"По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 15.00 (14.00 мск) 7 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие 208 548 человек, что составляет 29,38% от общего количества избирателей региона", - говорится в сообщении.
Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя.
Единый день голосования проходит в России
с 6 по 8 сентября. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР
), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ
), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин
("Единая Россия
"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках.
Согласно данным избиркома региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.